Pierwsze biustonosze powstały już w starożytności. A zawdzięczamy je Grekom. Biustonosze przeszły ogromną metamorfozę, chociaż szkielet i zastosowanie biustonoszy pozostał taki sami. Zmieniły się materiały i ostateczny wygląd, ale wciąż staniki nosi się na piersiach i to się chyba nie zmieni.

Pierwsze biustonosze były przeznaczone dla kobiet uprawiających sport. To właśnie Spartanki nosiły staniki, by biust nie przeszkadzał im w aktywności fizycznej. Dzisiaj do uprawiania sportu mamy odpowiednie modele biustonoszy, a na co dzień nosimy bardziej kobiece i zmysłowe modele. Pierwszy współczesny biustonosz został opatentowany dopiero, a może już... w 1910 roku. Bielizna damska zyskała nowego smaczku.

Kobiety, które mają mniejszy biust mogą pozwolić sobie na większą dowolność. Zaś te z obfitym muszą stawiać przede wszystkim na komfort. Zatem, jaki biustonosz dobrać dla siebie?

Jak wybrać dla siebie idealny biustonosz?

Biustonosze - jakie dobrać dla siebie?

Wybierając stanik należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jedną rzecz. Pas obwodu po zapięciu stanika musi ściśle przylegać do ciała, ale nie uciskać ani nie przesuwać się w żadną stronę. Wyłącznie wtedy biustonosz spełni swoją zasadniczą funkcję, czyli będzie podtrzymywał biust. Jest jeszcze kilka elementów, na które trzeba zwrócić uwagę, ale o nich więcej przeczytacie w krótkiej instrukcji, którą znajdziecie poniżej.

Jak dopasować stanik - krótka instrukcja

Biustonosze różnią się od siebie nie tylko rozmiarem, ale przede wszystkim krojem. Biustonosz dobrze dobrany do dekoltu sprawi, że nasza stylizacja będzie świetnie wyglądać. Trendy się zmieniają i kiedyś nie było do pomyślenia, by koronka wystawała spod bluzki, no chyba, że było się Madonną. Dzisiaj trendy pozwalają na wiele więcej, ale klasyka pozostaje klasyką i warto się jej trzymać.

W tym sezonie najmodniejsze są odważne modele z naszywkami i aplikacjami. Bielizna z przymrużeniem oka nie jest jednak dla każdej kobiety. Całe szczęście w sklepach, pod dostatkiem, jest delikatnych, kobiecych modeli, które nawiązują do klasyki gatunku. Wciąż najpopularniejsze biustonosze to te w: czerni, beżu, bieli i czerwieni, ale w związku ze zbliżającą się wiosną prym wiodą odcienie pastelowe i te w intensywnych odcieniach, nawet neonowych. Które wybierzesz - biustonosze bawełniane czy biustonosze bezszwowe?

Jaka bielizna damska jest teraz modna?