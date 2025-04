Białe buty albo się kocha, albo nienawidzi. Jednak nie ma wątpliwości, że staja się coraz modniejsze i nie można ich ignorować. Tym bardziej, że gwiazdy już w nich chodzą. Do tego grona zalicza się m.in. Selena Gomez, Lily Allen czy Cheryl Cole.



Białe buty na koniec lata

Kolekcje popularnych sieciówek pełne są butów w kolorze śniegu. Jednak w zdecydowanej większości są sandały na płaskiej podeszwie. Nie zabrakło również szpilek, balerin czy botków. Nam najbardziej podobają się modele z czarną kontrastową podeszwą.

Biel jest kolorem uniwersalnym, dlatego pasuje do wszystkiego. Nie musicie się przejmować, że coś nie będzie ze sobą grało. Dlatego łączcie je z dowolnie wybranymi setami.

Najmodniejsze baleriny na jesień

Sukienki, które wyczarują talię

To jest to! Kamizelki na przełom sezonów



1 z 20 Białe sandały, River Island, cena, ok. 175 zł

2 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 175 zł

3 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 90 zł

4 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 150 zl

5 z 20 Białe buty, Zara, cena, ok. 199 zł

6 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 150 zł

7 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 125 zł

8 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 100 zl

9 z 20 Białe szpilki, H&M, cena, ok. 129,90 zł

10 z 20 Białe trampki, H&M, cena, ok. 59,90 zł

11 z 20 Białe sandały, River Island, cena, ok. 140 zł

12 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 100 zł

13 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 100 zł

14 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 170 zł

15 z 20 Białe sandały, River Island, cena, ok. 110 zł

16 z 20 Biale mokasyny, River Island, cena, ok. 125 zł

17 z 20 Białe botki, Zara, cena, ok. 299 zł

18 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 100 zł

19 z 20 Białe sandały, New Look, cena, ok. 170 zł