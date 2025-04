Zawsze powtarzamy, że warto inwestować w klasyczne ubrania i dodatki - to modowy pewniak, który będzie na topie nawet za kilka lat. Dzisiaj przekonujemy was, że każda kobieta powinna mieć w swojej szafie beżowe szpilki i baleriny. To buty, które pasują do każdej stylizacji i są odpowiednie na wiele okazji. Jesteście ciekawe, jakie modele znajdziecie obecnie w sklepach? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Dlaczego warto kupić beżowe buty?

Według nas najważniejsze są 2 powody - po pierwsze optycznie wydłużą nogi, po drugie są uniwersalne i pasują do wszystkiego. Nie ma znaczenia czy założysz eleganckie cygaretki, przecierane dżinsy, wzorzyste szorty czy rozkloszowaną spódnicę - zawsze będziesz wyglądała świetnie. Dlatego w naszym dzisiejszym zestawieniu znajdziecie fasony z popularnych sieciówek, ale także te z wyższej półki.

Gwiazdy pokochały beżowe buty!

Wcale się im nie dziwimy! Same widzicie, że każda z pań wybrała zestaw w innym stylu, ale każda z nich wygląda świetnie. Nam bardzo podoba się look Agnieszki Radwańskiej - sukienka przed kolano, bordowy płaszcz, srebrna kopertówka i beżowe szpilki to strzał w 10-tkę. Na bardziej seksowny zestaw postawiła Sylwia Gliwa, która eleganckie szpilki połączyła z koronkowymi szortami i połyskującą górą. A jak wypadła Natalia Siwiec? Według nas bardzo dobrze. Białe spodnie w kant i bluzka z baskinką to skromna, ale efektowna stylizacja na wiele okazji. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na buty, które optycznie wydłużyły i wysmukliły nogi. Wyobraźcie sobie, że zamiast cielistych czółenek celebrytka wybrała czarne buty na obcasie. Strasznie! Prawda?

