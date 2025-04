Wiosną 2014 w naszych szafach nie może zabraknąć wygodnych balerinek. W końcu płaskie buty to dzisiaj niezbędnik na co dzień. Obuwie w tym stylu sprawdza się niezawodnie zarówno w pracy jak, podczas weekendowych wypadów za miasto, jak i na randce. Dlatego przygotowałyśmy dla was przegląd zarówno tanich, szmacianych modeli oraz bardziej eleganckich - skórzanych.

Modne baleriny na nadchodzące sezony

W poszukiwaniu najciekawszych modeli balerin na wiosnę i lato 2014 wybrałyśmy się do sieciówek tj.: H&M, F&F, C&A, CCC, czy New Look i New Yorker. Zajrzałyśmy również do oferty polskich marek taki jak Wittchen, czy Ochnik. Sprawdźcie w naszej galerii co znalazłyśmy.

Zajrzyjcie do galerii z modnymi balerinami na wiosnę i lato 2014: