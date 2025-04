Trendy trendami, ale nie ma co ukrywać, że decydujące słowo w tej kwestii mody mają zawsze zwykli ludzie, którzy wybierają dane ubrania i dodatki. Bardzo często to właśnie oni wyznaczają nowe kierunki i decydują o tym, co jest na topie. Doskonałym przykładem są buty wiązane wokół kostki, które nieśmiało pokazywane były na światowych wybiegach, a kobiety na całym świecie pokochały je bez pamięci. Dzisiaj balerinki damskie np. na koturnie noszą fashionistki we wszystkich stolicach mody - zaczynając od Paryża i Londynu, na Nowym Yorku kończąc.

My również uległyśmy urokowi tych niezwykłych balerin. Dlatego przygotowałyśmy dla was przegląd butów wiązanych wokół kostki, które udało się nam znaleźć w popularnych sieciówkach i sklepach internetowych. Jesteście ciekawe? Zajrzyjcie do naszej galerii!

/street fashion/fot. FREE/

W naszym zestawieniu znajdziecie głównie modele o klasycznym kroju, urozmaicone jedynie sznureczkiem zawiązywanym na wysokości kostki. Kolorystyka dostępnych na rynku modeli utrzymana jest w ponadczasowych barwach - czerni, beżu i brązu. Jednak pojawiają się małe odstępstwa od normy w postaci różu i metalicznych odcieni srebra, urozmaiceniem są również bardzo popularne zwierzęce motywy. Udało się wam znaleźć coś dla siebie?

