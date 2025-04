Na pewno duża większość z was na studniówkę wybiera się w butach na obcasie. Jednak warto pamiętać, że nie przyzwyczajone do "wysokości" nogi mogą odmówić posłuszeństwa po kilku godzinach tańca. A żeby uniknąć wariacja na bosaka na parkiecie, warto zaopatrzyć w odpowiednie baleriny. Te na pewno uratują imprezę i pozwolą swobodnie bawić się do rana!

Modne baleriny na studniówkę zamiast szpilek

Przed wami niewielki przegląd najciekawszych naszym zdaniem modeli butów na płaskiej podeszwie. Biorąc pod uwagę, że studniówka odbywa się wieczorem i zazwyczaj w czasie karnawału postawiłyśmy przede wszystkim na czerń, złoto, granat i srebro. Mamy nadzieję, że znajdziecie wśród naszych propozycji coś dla siebie. Mamy dla was baleriny m.in. z H&M, Mel by Melissa, Gino Rossi, Dorothy Perkins, New Look, Zary, Mango i Zalando.pl.

