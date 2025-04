W sklepach dopiero teraz można znaleźć naprawdę niedrogie ubrania z przecen do -80%. Jednak wiele z was już poluje na jesienne nowości. W związku z tym postanowiłyśmy pokazać wam czego się można spodziewać w sezonowych kolekcjach. Zajrzałyśmy do jesiennych kolekcji takich marek jak: CCC, F&F, Melissa, Neovision, Hunter, Bayla, czy Badura. Udało się! Znalazłyśmy tam mnóstwo fantastycznych modeli, które z chęcią znalazłybyśmy u siebie w szafie.

Modne baleriny na jesień 2014

w sklepach można znaleźć modne buty w mocnych odcieniach. Mamy róż i limonkę, a do tego biel i jasne beże. W sklepach znajdziecie modele, których ceny zaczynają się już od 29 złotych. Jest szaleństwo! Niestety za gumowe cudeńka projektu Karla Lagerfelda, czy Vivienne Westwood będziemy musiały zapłacić dużo więcej.

Zobaczcie modne buty na jesień:

Borgsy na przełom sezonów

Modne botki z wycięciami

Modne buty dla trendsetterek

Zajrzyjcie do galerii z modnymi balerinami na jesień 2014: