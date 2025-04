Olga wystąpiła w sesji zdjęciowej do nowej kampanii marki pt. Everyday You, która podkreśla, że produkty, które oferuje Garett idealnie sprawdzą się na co dzień i spełnią oczekiwania szerokiego grona odbiorców. Kampania ma także wymiar emocjonalny – to codzienna troska o siebie, o swój komfort, umiejętność samoakceptacji, radość z bycia tu i teraz, podkreślenie, że każdego dnia to ty jesteś ważny. Dbanie o siebie to również bycie aktywnym, w czym pomagają smartwatche marki Garett. Zdjęcia z sesji, autorstwa Radka Świątkowskiego będą dostępne w kampanii digital, u największych partnerów handlowych oraz w social media.

Jak sama Olga mówi:

Żyje w ciągłym biegu, dużo pracuje, jestem mamą, ale w całym, tym zgiełku cenię sobie wysoką jakość życia. Dbam o ciało i ducha poprzez aktywność fizyczną, regularnie uprawiam jogę. Smartwatch Garett, który aktualnie towarzyszy mi wszędzie, pomaga mi w monitorowaniu treningów.

Olga regularnie trenuje, korzystając przy tym z nowoczesnych technologii. Smartwatche Garett dzięki swoim licznym funkcjom umożliwiają dokonanie pomiaru pulsu, ciśnienia, monitoringu snu czy nawodnienia. Wszystkie to zapewnia najnowsza seria smartwatchy GRC, która dodatkowo wyróżnia się elegancką i kobiecą stylistyką.

Holistyczne podejście do życia to także dbanie o swoją urodę. Z Garett Beauty możliwe jest to również w domowym zaciszu. W zabieganej codzienności nie zawsze można sobie pozwolić na wizytę u kosmetyczki. W ofercie Garett znajdziemy urządzenia przeznaczone do skóry twarzy, włosów czy depilacji.

Świadoma pielęgnacja to nie tylko zdrowy tryb życia, aktywność fizyczna i dbanie o urodę, ale także pielęgnacja sfery psychicznej, do czego zachęca najnowsza kampania marki. Równie ważna jest samoakceptacja, odpuszczanie sobie nadmiernej presji i radość z każdego dnia. Olga Kalicka wśród swoich fanów jest niekwestionowaną ambasadorką tych wartości. W ramach współpracy w mediach pojawią się wspólne live’y z Olgą i marką. Olga Kalicka jako gwiazda kampanii i ambasadorka Garett jest odzwierciedleniem kobiecości, otwartości, charyzmy i radości życia, definiujących filozofię marki.

O marce

Garett jest liderem sprzedaży smartwatchy dziecięcych w Polsce oraz jednym z głównych graczy w segmencie urządzeń elektronicznych do domowej pielęgnacji całego ciała. Produkty z logo marki dostępne są w największych sieciach elektromarketów w Polsce m.in.: MediaExpert, RTVEUROAGD, Empik, Komputronik, Neonet, Media Markt oraz w ponad 19 krajach w Europie. Wizją marki Garett jest zapewnienie bezpiecznych produktów dla jak największej liczby konsumentów, aby mogli cieszyć się aktywnym i zdrowym stylem życia przy użyciu nowoczesnych technologii.

