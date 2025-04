TK Maxx po raz kolejny świętuje Dzień Dziecka z Akademią Przyszłości. W tym roku, by pomóc dzieciom objętym programem, marka połączyła siły z Zuzanną Wachowiak i Blanką Jordan, projektantkami BIZUU. W efekcie, powstała unikatowa kolekcja stylowych bandanek oraz przypinek inspirowanych motywem bohaterskości. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rzecz wspieranej przez TK Maxx Akademii, która pomaga dzieciom w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

Reklama

W Dzień Dziecka każdy młody człowiek powinien czuć się wyjątkowo

Chcąc o to zadbać, BIZUU we współpracy z TK Maxx, zaprojektowało kolekcję charytatywnych gadżetów inspirowanych bohaterstwem – bo bohaterami są zarówno dzieci, które wspólnie z Akademią przezwyciężają swoje problemy, jak i ci, którzy im codziennie pomagają. Jak powiedziała Zuzanna Wachowiak: "Kiedy TK Maxx zaproponował nam współpracę przy projekcie na rzecz Akademii Przyszłości zgodziłyśmy się bez wahania. Cudownie jest angażować się w działalność, która pomaga w spełnianiu marzeń oraz budowaniu pewności siebie."

Blanka Jordan dodaje: "Chyba każdy z nas, będąc dzieckiem, marzył o byciu superbohaterem. Okazuje się, że aby nim zostać nie potrzebujemy peleryn i nadprzyrodzonych mocy – każdy z nas codziennie może pomagać, między innymi poprzez wspieranie dzieci z Akademii, które razem z wolontariuszami uczą się przezwyciężać swoje problemy."

Niezwykłe przypinki, które mają wielką moc!

Dochód ze sprzedaży limitowanej kolekcji zostanie w całości przekazany na rzecz podopiecznych programu Akademia Przyszłości. Kupione gadżety będą idealnym dodatkiem, który uzupełni stylizacje. Przypinki w kształcie gwiazdek i serduszek, które kolorami nawiązują do kostiumów superbohaterów, urozmaicą klasyczne elementy garderoby, takie jak dżinsowe kurtki czy torebki, a bandanki noszone na wiele sposobów (jako opaska do włosów, na szyi, a także pasek do spodni) doskonale sprawdzą się w letnich stylizacjach.

Puszki dla podopiecznych

Bandanki (12,99 zł) i przypinki (4,99 zł), są dostępne we wszystkich sklepach TK Maxx od 15 maja do 3 czerwca. W tym samym czasie będzie prowadzona zbiórka funduszy na rzecz Akademii - przy wszystkich kasach TK Maxx znajdą się specjalne puszki, w których można zostawić datek dla podopiecznych programu. Dodatkowo, w weekend 2-3 czerwca we wszystkich sklepach TK Maxx w Polsce odbywać się będą specjalne atrakcje dla dzieci.

Cena przypinek – 4,99 zł

– 4,99 zł Cena bandanek – 12,99 zł

TK Maxx wspiera Akademię Przyszłości od 2014 roku. Program pomaga ponad 2000 dzieci z lokalnych społeczności w całej Polsce, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej i które w obliczu codziennych życiowych zmagań i szkolnych porażek straciły wiarę w siebie.

Materiał powstał we współpracy z TK Maxx