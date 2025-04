Choć zima wkrótce się kończy, to nie zabranie jeszcze chłodnych dni. Warto zatem zadbać o odpowiednie dodatki, które sprawią, że będziesz wyglądać modnie i atrakcyjnie. Jeśli planujesz zakup nowej czapki, szalika lub rękawiczek, to koniecznie zajrzyj do naszej galerii. Znajdziesz tam kilka stylowych modeli, które udało się nam wypatrzyć w aktualnej kolekcji Solar.

Reklama

Modne akcesoria marki Solar

Szale, czapki i rękawiczki wcale nie muszą być zbędną garderobą, którą zakładasz tylko i wyłącznie ze względów praktycznych. Mogą stać się kluczowymi elementami twojej stylizacji! Wystarczy, że postawisz na duży szal z ciekawym wzorem kolorystycznie nawiązującym do okrycia wierzchniego lub dobranym na zasadzie kontrastu.

Nie staraj się tworzyć kompletu z czapką i rękawiczkami – to zarezerwowane jest dla stylizacji dziecięcych. Rękawiczki dobierz po prostu tak, aby dominujący w nich kolor pasował do płaszcza i szalika. Podobnie postąp z czapką.

Najlepiej szukaj akcesoriów wykonanych z naturalnych materiałów, jak wełna czy kaszmir, dzięki czemu będą cienkie i lekkie, ale przy okazji bardzo ciepłe. Czapki damskie czy szaliki w neutralnych kolorach sprawdzą się do większości stylizacji, ale warto odważyć się i sięgnąć po bardziej wyraziste dodatki. Świetnie prezentują się zimą zarówno pastelowe odcienie, jak i te intensywne - czerwony, żółty czy zielony.

W kolekcji marki Solar nie zabraknie oryginalnych dzianinowych rękawków. Z powodzeniem mogą zastąpić rękawiczki. Idealnie sprawdzą się przy płaszczach o modnych, szerokich rękawach o długości 7/8.

Oprócz typowo zimowych dodatków pomyśl również o torebce. Żadna kobieta nie potrafi wyobrazić sobie życia bez niej. Ten dodatek towarzyszy nam codziennie. W końcu w torebce możemy schować wszystko co niezbędne – portfel, kosmetyki, przybory do makijażu, telefon i wiele innych rzeczy. Każda kobieta ma swój indywidualny, unikalny styl, który ją charakteryzuje. Oferta Solar zadowoli zarówno miłośniczki małych torebek, jak i dużych torebek typu shoppery. Nas urzekły ponadczasowe torby typu worek. Są niezbyt duże, ale jednocześnie pojemne. To ich atut. A przy tym świetnie się prezentują.

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

Postaw na ponadczasową szarość! Mamy dla was 7 swetrów z kolekcji SolarW ofercie marki Solar znajdziecie bluzki na każda okazję! Wybrałyśmy 7 najładniejszych modeliPokochaj midi! Zobacz, jakie spódnice znalazłyśmy dla was w Promod