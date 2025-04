Nasza redakcja po raz kolejny prezentuje wam świeżutkie newsy ze świata mody. Jako pierwsze na Polki.pl przeczytacie o najnowszej kolaboracji marki Kari i znanych aktorów. Chodzi oczywiście o Agnieszkę Włodarczyk i Mikołaja Krawczyka, którzy wcielili się w role modeli. Jak im poszło? Zobaczcie wszystkie zdjęcia!

Kampania Kari z udziałem gwiazdorskiej pary to przegląd najmodniejszych modeli butów na jesień i zimę 2015/2016, które podkreślają zarówno kobiecy gust Agnieszki, jak i sportową elegancję Mikołaja. Kolekcja tej polskiej marki to nie tylko najnowsze trendy - to też ogromny wybór butów na różne okazje.

Bardzo cieszę się ze współpracy z Kari. Do tej pory kojarzyłam markę głównie z szeroką ofertą butów dla całej rodziny, jednak po pierwszej wizycie w salonie pokochałam Kari za niesamowitą wygodę – w tych butach naprawdę można spędzić cały dzień! Poza tym w ofercie znaleźliśmy zarówno klasyczne, jak i utrzymane w jesiennych trendach modele, które sprawdzą się na różne okazje. A sesja… Jesteśmy zachwyceni efektem!

- powiedziała Agnieszka Włodarczyk

Kari kolekcja jesień-zima 2015/2016

fot. serwis prasowy Kari

Na co dzień dla kobiet marka Kari proponuje wygodne i jednocześnie eleganckie modele botków z szerokimi cholewkami oraz sznurowane półbuty w męskim stylu. Idealnym zwieńczeniem looku Agnieszki są również sneakersy na koturnie.

W ofercie marki znajdziemy także duże torby, które wpasują się w najnowsze trendy. Nawet na wyjątkowe okazje Kari znajduje rozwiązanie. Wieczorowe stylizacje zostały podkreślone ponadczasowymi czarnymi szpilkami oraz skórzanymi kozakami na obcasie.

