Agnieszka Kaczorowska to celebrytka, która dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami: Dancing with the Stars" zyskała ogromną popularność. Wcześniej znana była jedynie z serialu "Klan". Jednak od tamtej pory bardzo ewoluowała, zmieniła styl i nawet zadebiutowała ostatnio w roli ambasadorki, twarzy kampanii wizerunkowej marki Kari, która specjalizuje się w dodatkach - butach i torebkach.

Agnieszka Kaczorowska dla Kari

Agnieszka Kaczorowska to tancerka i aktorka a także mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Nic dziwnego, że marka właśnie ją wybrała do promocji swojej wiosenno-letniej kolekcji, która jest modna i energiczna. Taka właśnie jak Kaczorowska?

Kari przywiązuje dużą wagę do sezonowych trendów, stąd też wśród propozycji na wiosnę i lato 2015, obok ponadczasowych klasyków, znaleźć można najmodniejsze modele wpisujące się w aktualne tendencje. W tym sezonie marka stawia na kobiece sandałki, pastelowe baleriny, sportowe tenisówki oraz modele w inspirowane stylem lat 70. Czyli wszystko to co świetnie uzupełni nasze looki w czasie ciepłych miesięcy.

Zobaczcie zatem jak Agnieszka Kaczorowska poradziła sobie w roli modelki. W naszej galerii znajdziecie wszystkie zdjęcia wizerunkowe aktorki promującej dodatki Kari.

