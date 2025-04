Po Converse All Star, czy Reebok Pump w łaski wracają Superstary. Te kultowe buty adidasa to niezaprzeczalny must-have nadchodzącego sezonu. Dlatego też pokazujemy wam, jak wiosną i latem 2015 nosić się w odpowiednich stylizacjach. Nowy lookbook adidas Originals Superstar to gratka dla fanów jednego z najbardziej rozpoznawalnych modeli butów na świecie oraz niepowtarzalnego klimatu Nowego Jorku.

adidas Originals Superstar wiosna 2015

To właśnie w Nowym Jorku adidas Originals Superstar zaczął swoją nową drogę - z buta koszykarskiego przeistoczył się w ikonę mody ulicznej i zaczął podbijać miejskie wybiegi. adidas Originals Superstar to kultowy model doceniany za niepowtarzalny styl, oryginalność, a zarazem różnorodność. Od lat 80. but jest łącznikiem pomiędzy światem sportu, z którego się wywodził, a kulturą ulicy.

