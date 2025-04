Modne dodatki, umiejętnie wybrane, pasują do niezliczonej ilości stylizacji. Dzięki nim będziesz świetnie prezentować się zarówno w dżinsowych spodniach, w swetrze, jak i w sukienkach. Najmodniejsze w tym sezonie to te w kolorach pięknej polskiej jesieni - złote, bordowe, karmelowe. Akcesoria w tych odcieniach z pewnością dodadzą szyku i sprawią, że będziesz wyglądać bosko!

Stylowe dodatki w kolorach jesieni

Naszej uwadze nie mogła umknąć bordowa torebka Zary z frędzlami. Ma stylowy krój, którym nie pogardziłaby doświadczona fashionistka. Dodatki ozdobione ekstrawaganckimi frędzlami to nadal must-have sezonu! Do torebki świetnie będą pasowały, zgrabne i praktyczne - bordowe rękawice KappAhl do smartfonów.

Na szczególną uwagę zasługuje też subtelny, złoty pasek Parfois, który nadaje się nie tylko do sukienek, ale rewelacyjnie sprawdzi się też w zestawie z tuniką i legginsami. Natomiast efektowny naszyjnik z wisiorkiem znajdziecie w H&M. Będzie stylowym dopełnieniem nawet najprostszej stylizacji, podobnie jak designerski telefon Samsung Galaxy S6 Edge, który można dostać w najbardziej eleganckim, metalicznym odcieniu złota. Zajrzyjcie do galerii, gdzie odnajdziecie 6 propozycji modnych dodatków!