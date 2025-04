Co roku lub co sezon Adidas zaskakuje nowościami wprowadzonymi do swoich butów. To obuwie dla profesjonalnych sportowców i aktywnych amatorów. Modele są jednak tak ładne i uniwersalne, że choć nie są to tanie buty sportowe, wiele osób nosi Adidasy jako wygodne obuwie na co dzień.

Reklama

6 modeli butów, które będą hitem sezonu wiosna-lato 2018

Krótka historia firmy Adidas

W 1920 roku bezrobotny Adolf Dassler (Adi) w Bawarii zaczął szyć buty w niewielkiej pralni swojej matki. Wierzch buta wykonany był z płótna namiotu wojskowego, a podeszwa z gumowej uszczelki od zbiornika na paliwo. Jako, że był miłośnikiem sportu, zaczął udoskonalać swój produkt, by dostarczać go lekkoatletom. W 1924 roku wziął do pomocy starszego brata Rudolfa i kilka osób z dalszej rodziny. Zarejestrował firmę pod nazwą Gebrüder Dassler OHG, a trzy lata później wybudował pierwszą fabrykę. W 1936 Adi Dassler zaprojektował dla czarnoskórego biegacza z USA Jessi Owensa buty do biegania, które ważyły tylko 169 gramów. Owens zdobył w nich cztery medale na olimpiadzie. Firma zaczęła stopniowo rozszerzać asortyment i produkować buty dla innych dyscyplin sportowych.

Dziś Adidas jest największym producentem obuwia i odzieży sportowej w Europie oraz drugim największym producentem na świecie (po Nike).

Jakie buty przygotował Adidas w tym sezonie?

(Wszystkie modele i ceny butów znajdziesz w naszej galerii )

ULTRABOOST PARLEY

Adidas po raz kolejny połączył siły z organizacją Parley, aby reaktywować Parley For The Oceans – globalny ruch biegowy, który wykorzystuje miłość do sportu, aby podnieść świadomość o zanieczyszczeniu oceanów plastikiem. Do stworzenia jednej pary nowych UltraBOOST Parley zużywane jest aż11 plastikowych butelek! Ta rewolucyjna eko-innowacja daje plastikowi "nowe życie’", przerabiając go na nici, z których są produkowane tkaniny górnej części buta. Model UltraBOOST Parley wyposażony jest w podeszwę z technologią BOOST, oferującą najwyższy poziom amortyzacji i zwrot energii. Zewnętrzna podeszwa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością w każdych warunkach.

BUTY ADIDAS PUREBOOST X

Buty do biegania o otulającym stopę fasonie. To idealne buty dla kobiet do biegania po mieście. Dopasowana do stopy niczym skarpetka konstrukcja ze zgrzewanymi nakładkami zapewnia lekkie wsparcie w czasie biegu. Dopasowujące się do stopy podbicie w połączeniu z szerszą podstawą w przedniej części stopy zapewniają poczucie wsparcia.

BUTY ADIDAS PUREBOOST X TR 3.0 LL

Bezszwowe, wysokie buty buty treningowe dla kobiet o nowoczesnym, przyciągającym wzrok designie. Konstrukcja z wyjątkowo sprężystą podeszwą środkową w technologii Boost pochłania siłę uderzenia stopy, zapewniając jej pełne mocy wybicie. Owijające stopy taśmy sprawiają, że model dopasowuje się do stopy poruszającej się w każdym kierunku.

BUTY ADIDAS CRAZYTRAIN LT

Lekkie buty do treningów przełajowych na murawie. Lekka konstrukcja z przewiewną, siateczkową cholewką ułatwia Ci trening. Nakładki z poliuretanu i gumowa podeszwa zewnętrzna zapewniają stabilizację i trakcję, umożliwiają szybkie zmiany kierunku.

BUTY ADIDAS CRAZYTRAIN ELITE SHOES

Uniwersalne buty treningowe ze sprężystą amortyzacją.

Zaprojektowane z myślą o energetycznych treningach sportowe buty dla kobiet. Podeszwa środkowa boost™ na całej długości to gwarancja sprężystej amortyzacji. Im więcej energii z siebie dajesz, tym więcej do Ciebie wraca. Buty zapewnią wsparcie w śródstopiu i pięcie, wyróżniają się giętkością w przedniej części stopy, która pozwala na swobodę ruchów. Lekka i przewiewna cholewka z siateczki gwarantuje stopom przewiewny komfort, a kilkuczęściowa podeszwa zewnętrzna stabilizuje kroki przy szybkich zmianach kierunku.

BUTY ADIDAS 24/7

Lekkie buty treningowe.Te sportowe buty mają cholewkę z oddychającej siateczki, która rozciąga się i dopasowuje do zmieniającego się kształtu Twojej stopy, gdy się poruszasz. System sznurowania zapewnia blokujące stopę dopasowanie, a dzielony język ułatwia zakładanie i gwarantuje poczucie komfortu.

Więcej modnych butów:

Masz dość biegania w szpilkach? Porzuć je dla tych wygodnych butów z Venezii

Latem bez nich ani rusz! Buty sportowe kochamy przede wszystkim za wygodę

Poznaj ulubione buty blogerek. Czy masz je na swojej liście zakupów?

Reklama