Lekkie buty na słomkowej podeszwie to prawdziwy wyznacznik lata. Nonszalancki wakacyjny design, słomkowa podeszwa, która dodaje lekkości i wygoda, dzięki której niestraszne nam będą długie spacery po mieście w upalne dni – tak w skrócie można opisać fason obuwia, który jak co roku powraca latem, by zdominować ulice na całym świecie.

Buty na słomkowej podeszwie Zara

W tym sezonie do dyspozycji mamy wiele modeli. Występują w różnych fasonach - od sandałów aż po wygodne klapki. Są w różnych kolorach i wzorach. Jedyny ich punkt wspólny to sznurkowa podeszwa.

Z pewnością każda z nas znajdzie coś dla siebie. Jeśli kochasz obcasy wybierz klapki lub sandały na plecionej koturnie. Buty na koturnie są zdecydowanie wygodniejsze i mniej zobowiązujące niż np. szpilki, przez co czujemy się w nich swobodnie niezależnie od okazji.

Jeśli wolisz płaskie obcasy to postaw na ponadczasowe espadryle. Te buty dawno temu zobaczyli Yves Saint Laurent i Chanel i pomyśleli, że to będzie świetny trend na lato także dla eleganckich oraz modnych kobiet. Okazało się, że stworzyli ponadczasową klasykę, której nie może zabraknąć i w twojej garderobie!

Do czego nosić buty na słomkowej podeszwie?

Modne i stylowe buty na słomkowej podeszwie to prosty sposób na podkręcenie każdej stylizacji. Zdecydowanie pasują do niezobowiązujących casualowych zestawów. Zarzuć na ramiona jeansową kurtkę i przekonaj się, jak łatwo stworzyć niepowtarzalny miejski look. A w połączeniu ze śliczną sukienką sprawdzą się także na wieczorne wyjścia!

Choć klasyka zawsze w modzie, warto spróbować czegoś nowego. Co powiesz na skórzane wersje? Są zdecydowanie cięższe, ale za to dają niesamowity efekt! To prosty i najszybszy sposób na podkręcenie looku. Możesz też wybrać wersję z wyciętą piętą lub tradycyjne klapki. Takie modele celująco zdadzą egzamin w połączeniu z sukienką lub spódnicą w stylu boho. A zamiast torebki modny koszyk!

W tym sezonie wiodącym trendem jest metalik i wszystko, co się świeci, dlatego znakomicie sprawdzą się również modele z ozdobnymi koralikami czy cekinami. Noś je do szortów, spodni pallazo niczym w nadmorskim kurorcie lub do eleganckiego garnituru.

