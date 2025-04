Zamszowe kozaki to klasyk, który ma w szafie wiele kobiet. Teraz warto sobie o nich przypomnieć i pokochać na nowo. Dlaczego? Bo, znów wracają do łask. Oczywiście najlepiej wyglądają modele na słupku lub szpilce, ale te na płaskiej podeszwie również mogą się obronić - wystarczy wiedzieć jak je stylizować.

Zamszowe kozaki na jesień 2017

Na próżno szukać ich na światowych wybiegach. W kolekcjach znanych marek pojawiły się kozaki, ale na topie są te do połowy uda i wykonane z czerwonej (najlepiej lakierowanej) skóry. Jednak do znudzenia będziemy wam powtarzały, że pokazy to jedno, a codzienna i wygodna moda to drugie. Przecież w każdym sezonie na palcach jednej ręki można policzyć trendy z wybiegów, które pokochały zwykłe kobiety. Więc przestańcie się przejmować trendami, a wybierajcie rzeczy, które się wam podobają oraz te, w których czujecie się dobrze.

Zamszowe kozaki oglądamy na ulicach od wielu lat, więc chyba możemy uznać, że są na topie. Potwierdza to również liczba modeli dostępnych w kolekcjach na sezon jesień-zima 2017/2018.

Pewnie nie będziecie zaskoczone, że dominują klasyczne modele na wygodnym i stabilnym słupku lub szpilce. Pewną nowością są muszkieterki. Ten model jest wszystkim dobrze znany, ale na kilka lat odszedł w zapomnienie i teraz wraca w wielkim stylu. Bardzo dobrze, bo te buty doskonale pasują do sukienek i spódnic.

W naszej galerii znajdziecie 11 zamszowych kozaków z najnowszych kolekcji znanych marek. Wśród naszych propozycji pojawiło się kilka modeli w przystępnych cenach, ale jest również kilka par dla kobiet, które zakup nowych butów chcą potraktować jako inwestycję.

