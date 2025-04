Buty to jeden z najważniejszych elementów garderoby. Potrafią odmienić nawet najnudniejszą stylizację i dodać jej charakteru. W tym sezonie każda kobieta powinna mieć w szafie ponadczasowe baleriny, stylowe espadryle, wygodne klapki, efektowne sandały i seksowne szpilki. Wszystkie wymienione modele znajdziesz w aktualnej ofercie Zalando.

6 modeli butów, które będą hitem sezonu wiosna-lato 2018

1. Ponadczasowe baleriny Zalando

Baleriny to jedne z najwygodniejszych butów, które kochają miliony kobiet na całym świecie. Ten model obuwia można znaleźć we wszystkich zestawieniach dotyczących kompletowania minimalistycznej garderoby. Są uważane za klasyk, który powinna mieć w szafie każda elegancka kobieta.

To bardzo uniwersalne buty, które możesz nosić do niezliczonej ilości stylizacji i na każdą okazję. Będą idealne do pracy, ale sprawdzą się również na przyjęciu u przyjaciół czy podczas wypadu za miasto.

fot: 1. Złote baleriny Tamaris, cena, ok. 189 zł; 2. Beżowe baleriny Yes I Do, cena, ok. 609 zł; 3. Czarne baleriny Zign, cena, ok. 309 zł; 4. Czarne baleriny mint&berry, cena, ok. 249 zł

2. Stylowe espadryle Zalando

Espadryle to typowo letnie buty, które są ciekawą alternatywą dla sandałów. Pamiętaj, że ten rodzaj buta należy traktować jak baleriny lub mokasyny. I tutaj warto wspomnieć o najważniejszej zasadzie dotyczącej tego obuwia - noś je ZAWSZE na gołe stopy.

Pamiętaj, że espadryle to nieformalny rodzaj obuwia, wiec nie zakładaj ich na oficjalne spotkania. W połączeniu z elegancka „małą czarną” będą wyglądały komicznie.

fot: 1. Espadryle na koturnie River Island, cena, ok. 199 zł; 2. Espadryle na platformie Superga, cena, ok. 379 zł; 3. Espadryle zapinane wokół kostki See by Chloe, cena, ok. 739 zł; 4. Czarne espadryle Marc O'Polo, cena, ok. 439 zł

3. Wygodne klapki Zalando

W tym roku największą popularnością cieszą się klapki z zakrytymi palcami i wygodne modele w stylu Birkenstock. Te buty sprawdzą się nawet w czasie tropikalnych upałów, więc wrzuć je do walizki przed wyjazdem na urlop. Zajmują niewiele miejsca i są bardzo wygodne!

fot: 1. Niebieskie klapki Francesco Milano, cena, ok. 169 zł; 2. Kolorowe klapki Aldo, cena, ok. 229 zł; 3. Klapki Birkenstock, cena, ok. 379 zł

4. Efektowne sandały Zalando

W sezonie lato 2018 najmodniejsze są gladiatorki i bogato zdobione sandały, które są wysadzane kamieniami i wszelkiego rodzaju dżetami. Jednak pamiętaj, że ekstrawaganckie buty potrzebują skromnej bazy.

My oszalałyśmy na punkcie cielistych sandałów na brokatowym słupku.

fot: 1. Czarne sandały na obcasie New Look, cena, ok. 139 zł; 2. Sandały na brokatowym obcasie Michael Kors, cena, ok. 739 zł; 3. Płaskie sandały Dune London, cena, ok. 339 zł; 4. Srebrne sandały na obcasie Even&Odd, cena, ok. 149 zł

5. Seksowne szpilki Zalando

Warto mieć w szafie chociaż jedną parę szpilek, którą będziesz mogła włożyć na każdą okazję. Jeżeli chcesz mieć uniwersalny model, to zdecyduj się na zakup beżowych butów na obcasie, które są odpowiednie na każdą okazję.

fot: 1. Złote szpilki Faith, cena, ok. 169 zł; 2. Zamszowe buty na obcasie Oxitaly, cena, ok. 759 zł; 3. Zielone buty na obcasie Zign, cena, ok. 379 zł; 4. Lakierowane szpilki Aldo, cena, ok. 349 zł

