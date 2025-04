Choć część miłośniczek mody stawia w tym roku na sportowy look, to jednak botki na jesień cieszą się największa popularnością w sklepach. Buty z Biedronki sprawdzą się do stylizacji ze spodniami i sukienkami, kosztują jedyne 89 zł, a są wykonane ze skóry zamszowej.

Modne zamszowe botki na jesień w Biedronce

Niedawno pisałyśmy o ultramodnych botkach typu Chelsea w Lidlu w cenie 79 zł - to nasz absolutny faworyt jeśli chodzi o jesienne fasony obuwia. Jeśli jednak szukasz czegoś na wyższym obcasie i np. orzechowym lub jasnobeżowym kolorze, w Biedronce znajdziesz idealne buty na jesień.

fot. Pinterest/Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Czarne i brązowe botki posiadają elastyczną gumę przy kostce, co ułatwia ich wkładanie i zdejmowanie, a dodatkowo są zapinane na suwak od wewnętrznej strony butów. Botki w pudrowym kolorze są dodatkowo ozdobione klamerką. Wszystkie kolory występują w rozmiarach 37-41, a oferta Biedronki jest ważna do 26.09, więc radzimy się spieszyć, bo ten fason obuwia jest uniwersalny: pasuje zarówno do np. spódnicy w panterkę, jak i wyszczuplających dżinsów z PEPCO.

Nie możemy zagwarantować, że te modne botki na jesień są równie wygodne, co ładne: warto jednak podjąć ryzyko, kupić i przymierzyć je w domu. Cena 89 zł za buty na jesień wykonane ze skóry naturalnej zamszowej to niepowtarzalna okazja!

