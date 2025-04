Letnie wyprzedaże to idealny moment, by skompletować swoją garderobę na lato, ale warto pójść o krok dalej i kupić kilka rzeczy na następne sezony - szczególnie buty i kurtki, które jesienią i zimą są zdecydowanie największymi wydatkami. Na wyprzedaży w Zarze znalazłyśmy fenomenalne botki, które świetnie wpisują się w trendy na tegoroczną jesień. Do tego kosztują tylko 79 zł!

Ciemnobrązowe botki na szerokim obcasie

Kochamy lato, ale jeśli miałybyśmy wybrać jedne buty, w których chodziłybyśmy cały czas, byłyby to właśnie jesienne botki. Model z Zary ma ciemnobrązowy kolor i stabilny, gruby obcas, dzięki czemu botki są wyjątkowo wygodne. Do tego są wykonane z materiału tłoczonego w modny zwierzęcy wzór krokodylej skóry.

Obcas botków z Zary ma wysokość 8,5 centymetrów, spokojnie więc nadadzą się do chodzenia na co dzień. Na bokach cholewki znajdują się elastyczne wstawki, dzięki czemu łatwo się je zakłada, zapina, a co najważniejsze - wygodnie się nie nosi, ponieważ pracują wraz z nogą, a z tyłu butów wszyto zamki błyskawiczne.

Botki są wykonane z syntetycznych materiałów. Nie musisz się jednak martwić o to, że będą obcierać lub odparzać nogi, ponieważ mają wkładkę z koziej skórki. Dzięki temu są miękkie i przyjemne w dotyku. Co więcej, są dostępne w dużych ilościach i możesz je kupić w rozmiarach od 35 do 42.

Gdybyś szukała podobnych modeli, sprawdź też te botki. Będą równie modne tej jesieni, ale możesz nosić je również latem!

Jak nosić botki latem?

Wszystkie wiemy, jak to jest - gdy kupuje się coś nowego (szczególnie tak ładnego) ciężko się powstrzymać od noszenia, a spacer po domu nie zawsze wystarcza. Na szczęście klasyczne botki świetnie wyglądają także w letnich stylizacjach. Jaka jest na nie recepta?

My zakochałyśmy się w łączeniu brązowym botków z sukienkami w stylu boho. Wybieraj rustykalne, romantyczne modele w białym kolorze lub w ponadczasowe kwiaty. Nie zapominaj o kapeluszu z szerokim rondem i najważniejszym elemencie tej stylizacji - pięknej opaleniźnie! Całość uzupełnij ulubioną biżuterią, okularami i najmodniejszą latem plecioną listonoszką.

