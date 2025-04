Wybór torebki na lato nie jest prosty! Dlatego, jeśli miałybyśmy postawić na tylko jedną torbę, która sprawdzi się zarówno w codziennych i w plażowych stylizacjach wybrałybyśmy dużą plecioną torebkę shopper. Właśnie taką znalazłyśmy na wyprzedaży w Zarze w bardzo niskiej cenie. Kosztuje tylko 49 zł.

Pleciona torebka shopper z Zary

Ten model z Zary to klasyczna pojemna shopperka, w której pomieścisz wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Ma naturalny beżowo-brązowy kolor i kontrastujące czarne paski z białymi przeszyciami.

Torba nie ma podszewki, ale jeśli chcesz trzymać najważniejsze rzeczy w bezpiecznym miejscu, ma wszytą małą boczną kieszonkę. Shopperka jest wykonana z syntetycznych materiałów. Jest też dostępna w innej wersji kolorystycznej - czarno-beżowej.

Jeśli szukasz też innych torebek z plecionki podobnych do modelu z Zary, znalazłyśmy jeszcze kilka, które będą równie uniwersalne.

Jak nosić plecioną torebkę na różne okazje?

Shopperka taka jak ta z Zary sprawdzi się w różnych stylizacjach, ale jak to zrobić? Na co dzień dobierz ją do zwiewnej sukienki o kroju midi lub maxi - w tym sezonie królują falbany, dlatego wybieraj modele o marszczonych krojach. Załóż do niej modne (i jakie wygodne!) klapki mule i ulubioną biżuterię. W codziennych stylizacjach polecamy postawić szczególnie na muszelki.

Chcesz wziąć plecioną torbę na plażę? O ile wybór kostiumu kąpielowego to sprawa drugorzędna, ponieważ każdy krój będzie do niej pasował, tutaj dodatki też nie są bez znaczenia. Pamiętaj, by dobrać do niej seksowne i kobiece pareo, które możesz zawiązać w biodrach. Jeśli wolisz mocniej zakrywać ciało, postaw na półprzezroczystą tunikę lub narzutkę w stylu ponczo.

Wieczór ze znajomymi lub drugą połówką? W tym połączeniu pleciona shopperka to również element obowiązkowy. My założyłybyśmy do niej boho sukienkę o długości przed kolano, ponadczasową ramoneskę i minimalistyczne sandały na niskim obcasie. Na taką okazję zamiast muszelek wybierz perły. Te nie są już zarezerwowane wyłącznie na wielkie okazje!

