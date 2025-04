Do końca zimy zostało kilka tygodni i niewykluczone, że zdąży jeszcze nas zaskoczyć. Warto być przygotowanym na śnieg i mróz, ale jeśli nie przepadasz za dużymi śniegowcami w stylu Moon Boot, postaw na inną zimową klasykę.

Buty Emu Australia i Uggi mają swoich wiernych fanów, ale mają też zaciekłych wrogów. Nie da się jednak ukryć, że w obliczu dużych mrozów nawet ci, którzy przysięgali sobie nigdy ich nie założyć, marzą o tym, by mieć je na sobie. Wcale nas to nie dziwi - są ciepłe, wygodne i pasują do wszystkiego. W Lidlu za to znalazłyśmy doskonałą alternatywę dla tych klasyków. I to za 119 złotych!

Buty ze skóry skóry jagnięcej w Lidlu

Takie okazje nie zdarzają się często, dlatego uważamy, że tym bardziej warto z nich korzystać. Buty ze skórki jagnięcej to inwestycja na lata. Wytrzymują o wiele dłużej niż buty z materiałów syntetycznych, a do tego łatwiej się je utylizuje.

Buty zimowe z Lidla są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarne z nieco krótszą cholewką oraz camelowe z błyszczącą aplikacją. Oba modele są wyściełane stuprocentową skórą jagnięcą. Wierzch jest wykonany ze skóry welurowej, czyli specjalnej, odpornej na uszkodzenia odmianie zamszu.

Te buty mają jeszcze jedną zaletę - są wyjątkowo lekkie. Tak lekkie, że nawet nie poczujesz, że masz je na sobie! Idealne do chodzenia po śniegu, także tym głębokim.

Nieważne więc, czy na ferie wybierzesz się na city break, czy na spacery po górskich miasteczkach. Te buty sprawdzą się doskonale w każdych warunkach. Pamiętaj jednak, by przed założeniem ich na wilgotny dwór odpowiednio je zakonserwować.

