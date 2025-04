Chyba zgodzisz się z nami, że baleriny to jedne z najwygodniejszych butów na co dzień, które pasują do wielu stylizacji. Czy można chcieć więcej?

Chcemy je mieć! 12 hitów z wiosennej kolekcji CCC

Modne baleriny z najnowszej kolekcji CCC

W najnowszej kolekcji marki CCC znajdziesz ogromny wybór stylowych balerin. Jest bardzo dużo klasycznych modeli w czarnym, beżowym lub brązowym kolorze. Wiele zdobi urocza kokardka, która dodaje im dziewczęcego uroku.

Jeżeli szukasz czegoś zgodnego z najnowszymi trendami, to może spodobają ci się buty w kolorze metalicznego srebra lub złota. Taki akcent urozmaici każdy wiosenno-letni look i będzie sygnałem, że doskonale orientujesz się w najnowszych trendach. To obuwie możesz nosić do casualowych dżinsów i ramoneski, ale także do eleganckich cygaretek i białej koszuli.

Naszym hitem są lakierowane baleriny zdobione gwiazdkami. Ten motyw staje się coraz popularniejszym mikrotrendem. Obecnie możesz znaleźć je na sukienkach, bluzkach, strojach kąpielowych i biżuterii.

Jeżeli chcesz zobaczyć najładniejsze modele z najnowszej kolekcji marki CCC, to koniecznie zajrzyj do naszej galerii balerin.

