Wittchen w Lidlu!

Wittchen to polska firma z ponad 20-letnią tradycją, która oferuje ekskluzywną galanterię i odzież skórzaną. Marka została założona przez Jędrzeja Wittchena - młodego podróżnika, który z jednego z krajów przywiózł skórzany portfel. Tak właśnie rozpoczęła się przygoda marki sygnowanej nazwiskiem Wittchen. To rodzinna firma z tradycjami.

Reklama

Od czwartku (4.10.2018 r.) w ofercie Lidla znajdziesz ponad 70 wzorów torebek i plecaków wykonanych z naturalnej włoskiej skóry. Firma przygotowała wiele modeli - od torebek na ramię, po kuferki z krótkim paskiem do noszenia w ręce czy klasyczne plecaki. Wittchen w swojej ofercie ma też listonoszki męskie.

Najmodniejsze dodatki sezonu w super cenach. Zobacz na Modago.pl torebki damskie.

Za torebkę z kolekcji Wittchena zapłacisz 279 zł. Skórzane torebki znajdziesz jednak w jeszcze niższych cenach! Nie lubisz wydawać zbyt dużych kwot na torebki? Zobacz inne propozycje, które znalazłam!

Torebki skórzane w niskiej cenie

Który model urzekł mnie najbardziej? Zdecydowanie jest to torebka w kolorze makowej czerwieni zamykana klapą z ozdobnym metalowym zapięciem. Będzie pasować zarówno do eleganckiego płaszczyka, jak i do klasycznej ramoneski.

Reklama

Sprawdź też:Marzysz o filmowych rzęsach? Te niezwykłe odżywki pomogą ci spełnić to marzenie!Przymierzasz się do kupna odkurzacza wodnego? Sprawdź czy będziesz zadowolona!