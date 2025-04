Gwiazdy w tym sezonie stawiają przede wszystkim na sneakersy. Uwielbiają je z kilku powodów - są uniwersalne i wygodne, a do tego będziemy je nosić przez kilka najbliższych tygodni. W tym roku odchodzimy już jednak od dużych sneakersów o topornym wyglądzie. Wiktoria Gąsiewska postawiła na bardzo zgrabne, ale wyjątkowo modne sportowe buty z kolekcji New Balance.

Wiktoria Gąsiewska w sneakersach New Balance

Aktorka bardzo upodobała sobie tę firmę i wcale się jej nie widzimy. To nie jedyna aktorka, która łączy w codziennym stylu sportowe obuwie. Najmodniejsze sneakersy w lekkim wydaniu nosi też Julia Wieniawa, Paulina Sykut oraz Doda.

Wiktoria Gąsiewska połączyła sneakersy New Balance z dresowym kompletem w tęczowych barwach i musimy przyznać, że jest to naprawdę wymarzony casualowy look - szczególnie w podróż! Wiktoria Gąsiewska wybrała model z nowej serii 327. Cena tych sneakersów to 399 zł, ale na wyprzedaży w Eobuwie.pl kupisz podobne o wiele taniej na wyprzedaży.

Jak stylizować sneakersy New Balance? W tym sezonie królują total looki. Wygodny dzianinowy zestaw w kolorze khaki świetnie zastąpi dresowy komplet aktorki, a będzie przy tym wyglądał bardzo stylowo i nada się na każdą casualową okazję.

Jeśli nie czujesz się komfortowo w dresowych kompletach, postaw na sukienkę o kobiecym kroju. W przypadku tych sneakersów z powodzeniem możesz wybierać każdą długość, my jednak proponujemy postawić na modne sukienki midi. Jesienią będą królować stonowane kolory, ale nie bój się przełamać je ciekawym wzorem.

