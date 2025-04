Wiktoria Gąsiewska w swoich stylizacjach nie stroni od popularnych marek i nawet tanich sieciówek, ale nie zmienia to faktu, że bez wątpienia jest jedną z najlepiej ubranych polskich aktorek młodego pokolenia. Na jej Instagramie zauważyłyśmy ostatnio piękne sneakersy New Balance. Wiemy, gdzie kupić teraz identyczne na wyprzedaży!

Reklama

Wiktoria Gąsiewska w sneakersach New Balance

Model, na który zdecydowała się aktorka, nie pochodzi z tradycyjnej kolekcji, ale ich fason nadal jest bardzo klasyczny. Subtelny beżowy kolor pasuje do większości stylizacji, aby jednak look nie był zbyt nudny, Wiktoria Gąsiewska założyła do sneakersów kolorowy dresowy komplet w modnym wzorze tie-dye.

Ceny sneakersów z tej kolekcji New Balance dochodzą do około 300 złotych, jednak teraz w sklepie Eobuwie.pl możesz kupić je w sporej promocji. Na wyprzedaży zapłacisz za nie 239 zł, ale tę cenę możesz dodatkowo pomniejszyć za pomocą kodu rabatowego. Oprócz beżowego koloru możesz kupić je także w wersji czarnej oraz w kolorze łososiowego różu.

Jak stylizować beżowe sneakersy New Balance na co dzień? Chociaż komplet tie-dye skardł nasze serca, niestety dresy nie nadają się na każdą okazję. Jeśli nie chcesz zakładać do nich klasycznych jeansów i t-shirtu, a postarać się o nieco bardziej stylowy look, jeansy zamień na modne kuloty, a prostą koszulkę - na przylegający do ciała top w prążek.

Sneakersy świetnie odnajdą się także w stylizacjach z sukienkami - ponieważ mają bardzo subtelny i uniwersalny kolor, nie musisz bać się zaszaleć z wzorami czy kolorami. Unikaj jednak długości powyżej kolana - ponieważ buty są dosyć duże, w połączeniu z krótszymi sukienkami mogą wizualnie pogrubiać nogi.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Julia Wieniawa w białych sneakersach Versace. Wiemy, gdzie kupisz podobne taniej

Sandały Gino Rossi Małgorzaty Kożuchowskiej to hit na lato. Są dostępne na wyprzedaży

Sandały na obcasie z wyprzedaży w CCC fenomenalnie wyszczuplają nogi. Kosztują tylko 69 zł