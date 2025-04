Szukasz ciepłych i niedrogich butów na zimę? Zajrzyj do sklepów Lidl. W ofercie właśnie pojawiły się pierwsze zimowe propozycje, a wśród nich wygodne brązowe buty podobne do kultowego modelu marki Emu. Buty kosztują 42,90 złotych i są do kupienia w sklepie internetowym Lidl.

Ciepłe buty na zimę w stylu Emu w Lidlu

Buty uszyte są z materiału o wyglądzie skóry jagnięcej i mają bardzo miękką, ocieplającą podszewkę. Dostępne są w dwóch kolorach: brązowym z dekoracyjnym obszyciem ze sztucznego futerka oraz czarnym z ozdobną kokardką (czarny model ma nieco krótszą cholewkę).

Z czym je nosić? Ciepłe buty w stylu Emu pasują do wszystkiego. Świetnie wyglądają razem z niebieskimi dżinsami (kupisz je w Lidlu za 39 zł) oraz szarym, klasycznym płaszczem (dostępny jest model za 111 zł).

Możesz je również nosić z puchową kurtką i wygodnymi dresowymi spodniami. Są nie tylko ciepłe ale również wygodne - nie będziesz chciała chodzić już w żadnych innych!

fot. materiały prasowe

Buty kupisz w rozmiarach od 36 do 41. Póki co, w sklepie internetowym dostępna jest pełna rozmiarówka - zarówno brązowego jak i czarnego modelu.

Od złożenia zamówienia buty dotrą do ciebie w ciągu trzech dni. Opłata za dostawę wynosi 9,99 zł (chyba, że zrobisz zakupy za więcej niż 199 zł - wtedy jest darmowa).

