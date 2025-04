Czarne botki zdobione błyszczącymi aplikacjami to najnowsza propozycja marki Esmara. Kupisz je w sklepie internetowym Lidl za 49,99 złotych.

Czarne botki Esmara z Lidla

Botki mają miękkie i ciepłe wnętrze. Wykonane są z materiału imitującego zamsz. Mają okrągły nosek i ozdobione są srebrnymi dżetami, które dodają im rockowego charakteru. Wyposażone są w boczny zamek błyskawiczny ułatwiający zakładanie i zdejmowanie oraz niewielki obcas.

Botki dostępne są od rozmiaru 37 do 41. W sklepie internetowym znajdziesz również brązową wersję kolorystyczną (gładką, nie zamszowa) - niestety, ten kolor nie jest już dostępny w pełnej rozmiarówce.

Czarne botki na płaskiej podeszwie mają same plusy - są niezwykle wygodne i pasują zarówno do spodni jak i sukienek czy spódnic. Możesz je nosić do dżinsowych rurek i koszuli albo zwiewnej sukienki w stylu boho.

Botki dostępne są wyłącznie w sklepie internetowym Lidl. Dostawa to koszt 9,90 złotych, chyba że twoje zakupy przekroczą wartość 199 złotych - wtedy jest za darmo. Warto zwrócić uwagę również na elegancką białą bluzkę idealną na święta za 39,90 złotych i czarne woskowane spodnie za 49,90 złotych.

