Anna Lewandowska to wzór do naśladowania dla wielu kobiet. Piękna kobieta, wspaniała matka, kochająca żona i zaradna bizneswoman. Jakby tego było mało również ikona stylu. Trenerka doskonale orientuje się w najnowszych trendach i starannie wybiera wszystkie swoje stylizacje. Nawet te sportowe, bo dzisiaj właśnie do nich chcemy nawiązać. A dokładniej do jej ulubionych butów do ćwiczeń.

Reklama

Lubisz styl sportowy? Koniecznie wejdź na Modago.pl i znajdź buty sportowe damskie.

Ulubione sneakersy do ćwiczeń Anny Lewandowskiej

Sporą część czasu Ania spędza na sali treningowej i nawet w czasie ćwiczeń prezentuje się znakomicie. Dzisiaj postanowiłyśmy skupić się na butach, które zakłada na treningi. W ostatnim czasie często decyduje się na szare z ciemną wstawką w okolicy sznurowadeł. Pewnie nie będziesz zaskoczona, że pochodzą z kolekcji 4F - Anna Lewandowską jest ambasadorką tej marki.

Ten model nazywa się Gecko i teoretycznie to buty do biegania, ale nikt nie powiedział, że nie można w nich ćwiczyć na siłowni, a nawet nosić na co dzień do sukienek czy szortów. Teraz są dostępne na wyprzedaży. Zostały przecenione z 299,99 zł na 199,99 zł.

Gecko są flagowym modelem butów do biegania w ofercie 4F. Charakteryzują się wysoką przyczepnością - bieżnik pokrywa wzór profilowanej jodełki. W obuwiu zostały wykorzystane dwie gęstości pianki EVA, z której została wykonana śródpodeszwa. Zewnętrzna warstwa odpowiada za stabilizację, a wkładka Hi-Poly wpiera wchłanianie wstrząsów i zwrot energii podczas biegania.

Reklama

Więcej o Annie Lewandowskiej:

Klara jest zachwycona młodszą siostrą! Lewandowska opublikowała rozczulające zdjęcie córek

Anna Lewandowska na spacerze z Laurą w pięknym wózku za małą fortunę. Jaki to model?

Anna Lewandowska wyprzedaje swoje ubrania. Ceny? Niektóre mogą zwalić z nóg