Kozaki to najlepsza inwestycja na jesienne chłody. Nie tylko zapewniają odpowiednią porcję ciepła, gdy wskaźniki na termometrze spadają poniżej zera, ale są też bardzo stylowe i wszechstronne. Buty do kolan dobrze spisują się zarówno w codziennych, casualowych lookach - z jeansami i ciepłym, szerokim swetrem, jak i w bardziej formalnych stylizacjach np. do biura, na koktajlowe przyjęcie, czy kolację we dwoje.

Szukasz idealnej pary kozaków dla siebie? Przewiń w dół i odkryj najlepsze propozycje na sezon jesień-zima 2022/2023 — od najświeższych trendów po ponadczasowe klasyki, które będziesz nosiła sezon po sezonie.

Zgrabne, smukłe, idealnie przylegające do nogi wysokie kozaki za kolano były hitem na wybiegach i szybko stały się ulubionym modelem fashionistek. Chcąc zrównoważać ich seksowny wygląd, noś je z oversize'ową górą.

fot. Kozaki Zara, cena: 359 zł/materiały prasowe

Jeśli chcesz zainwestować w parę, która zostanie z tobą na długie lata, kozaki od Vandy Novak będą najlepszym wyborem. W nich wszystko się zgadza — idealna wysokość obcasa (6,5 cm), odpowiednia szerokość i długość cholewki, kolor cappuccino oraz ponadczasowy fason. Aby dodać im unikatowego charakteru, istnieje możliwość dokupienia pozłacanego łańcuszka. Nasz redakcyjny hit.

fot. Kozaki Vanda Novak, cena: 1 790 zł/materiały prasowe

Kozaki z szeroką cholewką to kolejna modna propozycja do rozważenia na sezon jesień-zima 2022/2023. Przepis na modny look? Załóż do nich legginsy, długi, szeroki t-shirt i luźną marynarkę.

fot. Kozaki H&M, cena: 279 zł/materiały prasowe

W menu na sezon jesień-zima 2022/2023 nie mogło zabraknąć kozaków w kowbojskim stylu. Idealną, ponadczasową parę znalazłyśmy w ofercie sklepu Prima Moda. Dzięki minimalistycznemu fasonowi sparujesz je dosłownie ze wszystkim.

fot. Kozaki Prima Moda, cena: 499 zł/materiały prasowe

Hitem najbliższych miesięcy będą też wysoko wiązane kozaki. Jeśli więc szukasz butów w tym stylu, miej na radarze buty od marki GEOX. Będą mocnym elementem w codziennych zestawach.

fot. Kozaki GEOX, cena: 739 zł/materiały prasowe (eobuwie.pl)

Na jesienną listę życzeń wpisz też kozaki na grubszej podeszwie typu chunky. Te, które znajdziesz w ofercie polskiej marki MAKO są definicją komfortu i świetnego stylu. Dobrze zagrają w jasnych total lookach.

fot. Kozaki MAKO, cena: 890 zł/materiały prasowe

Jeśli twoim priorytetem jest komfort, najlepszym wyborem będą kozaki na płaskiej podeszwie. Celuj w te w minimalistycznym stylu — sparujesz je ze wszystkim i przetrwają dłużej, niż jeden sezon.

fot. Kozaki Mango, cena: 599 zł/materiały prasowe

