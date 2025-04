Reklama

Nie kupiłaś jeszcze butów na jesień? Chcesz wyglądać modnie i stylowo, ale z drugiej strony nie zamierzasz wydawać fortuny na zakupy? Zobacz, co przygotowała marka CCC i zainspiruj się na jesień! Gwarantujemy - będziesz wyglądać bosko!

Stabilny obcas

Bordowe botki JENNY FAIRY, cena ok. 129,99 zł | Beżowy szal LASOCKI, cena 39,99 zł | Torebka JENNY FAIRY czarna, cena ok. 89,99 zł

Stabilny, gruby obcas to hit jesieni. Nie tylko pięknie wygląda, ale jest przede wszystkim bardzo praktyczny i wygodny. Botki na słupku pasują do wszystkiego - spodni, sukienki czy nawet sukienki maxi do ziemi. W tym sezonie królować będą też długie i grube szale oraz ciemne torby z ćwiekami! Wybierając buty, torebkę i dodatki warto pamiętać o modnych w tym sezonie kolorach, czyli beżu, szarościach, bordo i odcieniach miodowego.

Klasyczna szpilka

Czarne Botki JENNY FAIRY, cena ok. 119,99 zł | Czarna torebka JENNY FAIRY, cena ok. 79,99 zł | Czarny pasek Pasek Damski ACCCSSORIES, cena ok. 19,99 zł

Czarne botki to klasyk, który po prostu warto mieć w swojej szafie. Najlepiej będę wyglądały z ciemnymi rajstopami i sukienką lub długim swetrem, który możesz przewiązać paskiem (zobaczysz - twoja figura będzie wyglądała dużo lepiej). Świetnym uzupełnieniem będzie czarna torebka z modną okrągłą rączką.

Rockowy styl

Czarne botki JENNY FAIRY, cena ok. 139,99 zł | Czarna torebka JENNY FAIRY, cena ok. 79,99 zł | Żółty szal ACCCSSORIES, cena ok. 39,99 zł

Czarne buty i torebka obowiązkowo z ćwiekami to kolejny hit, o którym będzie teraz bardzo głośno! W tym przypadku zoom kierujemy na detale, które grają tu najważniejszą rolę. Skórzane elementy śmiało możesz zestawiać z zamszem, stylowymi srebrnymi akcentami czy sznurówkami! Dla dopełnienia całego looku nie zapomnij o kolorowym akcencie. Ciemnych buty, torebkę i skórzaną ramoneskę śmiało możesz zestawić z kolorowym szalem! Nie tylko ożywisz swoją stylizację, ale i wyróżnisz się z tłumu!

Zainspiruj się CCC!

Najnowsze trendy, modne buty, torby na każdą okazję i piękne akcesoria znajdziesz w nowej ofercie CCC na jesień-zimę 2018/2019. Sprawdź sama i przekonaj się, jak łatwo można wyglądać stylowo!

Materiał powstał przy współpracy z marką CCC