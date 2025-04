Baleriny i mokasyny w tym sezonie możesz schować do szafy, bo to inne buty będą królować w tym sezonie. Modne lordsy podbiły nasze serca już wiele lat temu, ale jesienią 2020 będą jednymi z najbardziej pożądanych butów. Na jakie modele warto polować w sklepach i jak je nosić?

Reklama

Lordsy nowym hitem na jesień 2020

Jesienią będziemy nosić lordsy w stonowanych barwach. Wśród trendów na ten sezon można wyróżnić 3 najważniejsze kolory: jasny brąz, beż oraz przygaszona oliwka. Jeśli wolisz postawić na klasykę, z mody nie wyjdą także klasyczne skórzane lordsy w kolorze czarnym oraz odcieniach brązu i koniaku. Dla miłośniczek bardziej odważnych stylizacji będą idealne buty w białym kolorze.

Jak nosić lordsy tej jesieni? Na Instagramie znalazłyśmy 3 stylizacje, które idealnie wpisują się w obowiązujące trendy. Warto się nimi zainspirować przy kompletowaniu szafy na nadchodzący sezon.

Czarny look nie ma sobie równych - ten zestaw nigdy nie wyjdzie z mody! Eleganckie materiałowe spodnie 3/4 o prostym kroju wspaniale wyszczuplą uda i łydki, a w połączeniu z satynową, lekko oversizową koszulą i twoją ulubioną biżuterią stworzą stylizację, która nada się się zarówno na co dzień, jak i do pracy.

Wolisz odrobinę szaleństwa? Ten duochromatyczny zestaw to jesienny ideał. Spodnie kolarki lansują ostatnio największe gwiazdy. Świetnie wyglądają w połaczeniu z obcisłym topem, a jeśli chcesz zamaskować mankamenty figury (a przy okazji ochronić się przed chłodem), zestaw je z dużą marynarką o męskim kroju - najlepiej w kontrastującym kolorze.

Nie zapominaj też o stonowanych kolorach ziemi. Beżowe spodnie w kant połączone z marynarką lub obszernym swetrem o koniakowym odcieniu i klasyczną koszula to look, który nie może się nie udać. Baw się stonowanymi kolorami i nie zapomnij, że jesienią nadal króluje styl boho. Kremowe spodnie możesz więc z powodzeniem zastąpić np. zwiewną sukienką o kroju baby doll.

Reklama

To też może cię zainteresować:

Małgorzata Rozenek w sneakersach Isabel Marant za 2300 zł. Podobne kupisz w CCC za 119 zł

Czerwone szpilki za 59 zł. Model z CCC fantastycznie wyszczupla nogi

Wiktoria Gąsiewska w sneakersach New Balance. Ten hitowy model kupisz teraz na wyprzedaży