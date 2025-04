Białe sneakersy to must have na sezon wiosna-lato 2022. Niezależnie od tego, czy wolisz minimalistyczne modele w stylu retro, czy celujesz w coś bardziej nowoczesnego, np. z masywną podeszwą, białe adidasy nigdy cię nie zawiodą i zawsze będą w dobrym stylu. Są tak wszechstronne i bezproblemowe, że możesz sparować je niemal ze wszystkim — z jeansami, dresami, zwiewnymi sukienkami, szortami lub tak, jak robią to popularne it-girl w tym sezonie — z garniturem. Świetnie wypadną w stylizacji do biura, na spacer, randkę czy w podróży. Niezawodne. Przygotowałyśmy dla ciebie listę najlepszych białych sneakersów na wiosnę i lato 2022, które w trendach są od lat i nic nie zapowiada na to, żeby cokolwiek miało się w tej sprawie zmienić. Nie musisz rozbijać banku, żeby mieć jedne z nich. Są na każdą kieszeń, a przy okazji łatwo dostępne. Zafunduj sobie jedną z nich – nie pożałujesz.

Klasyk wśród sneakersów, który nigdy nie odejdzie w zapomnienie. Superstary od lat cieszą się niesłabnącą popularnością, dlatego warto mieć je w swojej kolekcji. Mimo masywnej sylwetki są bardzo komfortowe w noszeniu.

fot. Białe sneakersy SUPERSTAR adidas Originals, cena: 399 zł/materiały prasowe

Ekologiczne sneakersy francuskiej marki Veja to kolejna para, którą warto mieć u siebie. W swojej kolekcji ma je m.in. Meghan Markle, Emily Ratajkowski i Katie Holmes.

fot. Białe sneakersy CAMPO Veja, cena: 589 zł/materiały prasowe

Ikona streetwearu i definicja „klasycznych białych sneakersów". Pasują do wszystkiego i na każdej stopie dobrze się prezentują. Występują w 33 kolorach, jednak najpopularniejsze są te z zielonym wykończeniem. Model uwielbiany przez gwiazdy. Nosi je m.in. Bella Hadid i Kendall Jenner.

fot. Białe sneakersy STAN SMITH UNISEX Stan Smith, cena: ok. 400 zł/materiały prasowe

Kolejny kultowy model, który warto mieć. Ich retro styl doskonale wpisuje się w estetykę lat 90., który lansują teraz projektanci. Świetny design i jakość w atrakcyjnej cenie. Nasz top!

fot. Białe sneakersy Reebok Classic, cena: 329 zł/materiały prasowe

Białe sneakersy z czarną łyżwą zna chyba z każda z nas. Niezwykle lekkie i komfortowe w noszeniu. Występują w wielu wariantach kolorystycznych, więc na pewno wybierzesz coś dla siebie. My jednak stawiamy na podstawowy, biały model.

fot. Białe sneakersy Reebok Classic, cena: 329 zł/materiały prasowe

Nazwa legendarnych sneakersów nawiązuje do samolotu, którym lata prezydent USA. Pierwszy model zaprojektował w 1982 r. Bruce Kilgore, a jego inspiracją była słynna, paryska katedra Notre Dame. Obecnie to jedne z najpopularniejszych butów na świecie. Niesamowicie wygodne i wytrzymałe. Na każdą pogodę.

fot. Białe sneakersy Air Force 1, Nike, cena: 499 zł/materiały prasowe

Każda modna dziewczyna posiada parę New Balance w swojej kolekcji. Lekkie, wygodne i w przystępnej cenie. Sprawdzą się podczas każdej aktywności.

fot. Białe sneakersy WL574 New Balance, cena: ok 400 zł/materiały prasowe

