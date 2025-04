Trampki to buty, których nie trzeba nikomu przedstawiać. A ich historia sięga XIX wieku? Tak, to w 1832 roku Wait Webster opatentował gumową podeszwę butów, która stała się początkiem późniejszych modeli tenisówek i trampek.

Chociaż pierwszą firmą wytwarzającą buty sportowe była angielska marka Josepha William Fostera (późniejszy Reebok), to pierwsze trampki powstały w USA. I tak, jak w przypadku jeansów Levi's, tak w przypadku trampek - pionierem była marka Converse.

Hit wszech czasów - trampki

Charles „Chuck” H. Taylor to ojciec dzisiejszego modelu trampek Converse, który był zawodowym koszykarzem. A działo się to w 1923 roku. Później trampki Converse wykorzystywane były w wojsku, a drużyny koszykarskie farbowały płótno w zależności od koloru drużyny. Dopiero w latach 50. i 60. trampki/tenisówki pokochały dzieciaki. Nastolatki i nastolatkowie nosili je jako symbol młodzieżowego buntu. Nosiły je gwiazdy rocka i punka. A dopiero w latach 70. moda na nie trochę przygasła.

To już koniec kultowych trampek Converse?!

Do Polski ten model butów przywędrował - dosłownie - w latach 30. XX wieku. Rodzima nazwa wywodzi się od określenia "trampa" czyli wędrowca, gdyż buty takie noszono podczas pieszych wycieczek. Teraz są raczej miejskim obuwiem, które kochają wszyscy niezależnie od wieku czy płci.