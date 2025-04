Popularne od kilku sezonów trampki i sneakersy w tym sezonie robią miejsce dla tenisówek slip-on. Czemu zawdzięczają swoją popularność? Są bardzo wygodne i stylowe, dlatego pokochały je zarówno wielbicielki casualowych stylizacji w sportowym stylu i wszystkie podążające za najnowszymi trendami fashionistki!

Naszym zdaniem to model butów, który pasuje do wszystkiego! Ś wietnie sprawdzą się z eleganckimi cygaretkami, białym topem i bardzo modnym w tym sezonie bomberem. Dobrze będą wyglądały w duecie z przecieranymi spodniami, ramoneską i koszulką z zabawnym nadrukiem. Aby tego było mało, będą pasowały również do rozkloszowanej spódnicy i zwiewnej bluzki zdobionej kwiatowym motywem.

Większość popularnych sieciówek ma w najnowszych kolekcjach tego typu buty. Jeżeli szukacie czegoś w przystępnej cenie koniecznie zajrzyjcie do sklepów H&M i New Look. Ciekawe propozycje pojawiły się również wśród propozycji marki Zara, Vans, Michael Kors, Clarks czy Tamaris. Sprawdź np. trampki damskie eko skóra!

Zobacz też:

12 rzeczy, które stylowe kobiety robią każdego dnia

8 sukienek, które każda kobieta powinna mieć w szafie

#ListaZakupów: modna ramoneska na początek wiosny

1 z 19 Trampki slip-on H&M, cena, ok. 99,90 zł

2 z 19 Trampki slip-on Topshop, cena, ok. 100 zł

3 z 19 Trampki slip-on Vans, cena, ok. 299 zł

4 z 19 Trampki slip-on New Look, cena, ok. 75 zł

5 z 19 Trampki slip-on New Look, cena, ok. 86 zł

6 z 19 Trampki slip-on Michael Kors, cena, ok. 589 zł

7 z 19 Trampki slip-on Topshop, cena, ok. 200 zł

8 z 19 Trampki slip-on H&M, cena, ok. 79,90 zł

9 z 19 Trampki slip-on H&M, cena, ok. 59,90 zł

10 z 19 Trampki slip-on Clarks, cena, ok. 299 zł

11 z 19 Trampki slip-on Esprit, cena, ok. 269 zł

12 z 19 Trampki slip-on New Look, cena, ok. 100 zł

13 z 19 Trampki slip-on Tamaris, cena, ok. 229 zł

14 z 19 Trampki slip-on Tamaris, cena, ok. 229 zł

15 z 19 Trampki slip-on Geox, cena, ok. 359 zł

16 z 19 Trampki slip-on New Look, cena, ok. 100 zł

17 z 19 Trampki slip-on Zara, cena, ok. 119 zł

18 z 19 Trampki slip-on New Look, cena, ok. 75 zł