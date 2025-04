Całe szczęście nie! Marka zaprezentowała właśnie nową, bardziej futurystyczną wersję z neoprenu, która wchodzi właśnie do sprzedaży. A cały świat obiegły plotki, że marka wycofuje klasyczny model, który znamy i kochamy od lat 20. ubiegłego wieku. Wiele osób (to znaczy tysiące...), w social mediach nawet zaczęło planować zakupy na przyszłość kilku par na raz.

Klasyczne konwersy to już historia?

Znamy z historii wiele przypadków zmian wizerunku nie tylko produktów, ale i logo czy polityki firmy. Kiedyś samochody Volvo były charakterystycznie kanciaste a logo Instagrama stało się już symbolem social mediów. Obie rzeczy się zmieniły. Na początku przyjęte to było ze sceptycyzmem a teraz już nikt nie pamięta o tak zaszłych czasach. Tak samo może być z trampkami Converse - Chuck Taylor. Teraz wszyscy się burzą a jak przyjdzie co do czego to nowe, neoprenowe modele szybko je zastąpią. A może się mylimy?

Pewne rzeczy nie powinny się zmieniać a może na wszystko przychodzi czas? Dowiedzmy się zatem czy nostalgia a może postęp wezmą góre? Zagłosujcie w naszej sondzie!

