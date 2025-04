To jeden z najważniejszych dodatków w damskiej garderobie. Każda kobieta ma w swojej szafie przynajmniej kilka torebek, które są przeznaczone na różne okazje. Jedne modele lubicie bardziej, a inne mniej. Pewnie macie też ulubioną, którą mogłybyście nosić każdego dnia i do każdej stylizacji. Też tak mamy i doskonale to rozumiemy.

A może planujecie zakup kolejnej do kolekcji? Dobrze się składa, bo właśnie przygotowałyśmy zestawienie najciekawszych modeli dostępnych w najnowszej kolekcji marki Zara.

Modne torebki z jesienno-zimowej kolekcji marki Zara

W tym sezonie do łask wracają pojemne torby, w których będziecie mogły schować wszystkie potrzebne w ciągu dnia drobiazgi. Modele w rozmiarze XXL królowały m.in. na wybiegu u Acne, Etro czy Fendi. Największą popularnością cieszą się minimalistyczne fasony, które będą pasowały do wielu jesiennych stylizacji.

Kolejnym hitem są bogato zdobione torebki mini, które nosimy na co dzień. Ta tendencja pojawiała się już w poprzednich sezonach, ale nie spotkała się z przychylnością kobiet. To niestety mało praktyczne rozwiązanie, bo najczęściej do tych ślicznych mini dzieł sztuki nie jesteśmy w stanie schować nawet telefonu. Więc nie dajcie się zwariować i noście je, wtedy kiedy macie na to ochotę.

Za wygraną nie dają również ponadczasowe i bardzo praktyczne listonoszki na długim pasku. Jest to kompromis między bardzo dużymi a ultra małymi torebkami. Wrzucicie do niej wszystkie najpotrzebniejsze drobiazgi, a nie będziecie wyglądały jak przed krótkim wypadem za miasto. Za takie rozwiązanie podziękuje wam również kręgosłup.

