Jakie torebki będą najmodniejsze w sezonie wiosna-lato 2021? Z jednej strony małe, zgrabne i niesamowicie kolorowe fasony, które pomieszczą tylko najważniejsze rzeczy, a z drugiej bardzo pojemne torby na długim pasku, które z powodzeniem mogą pełnić rolę bagażu podręcznego.

Reklama

Z dna szafy warto wyciągnąć również plecione koszyki oraz ortalionowe plecaki, które modne były na przełomie lat 80. i 90.

Spis treści:

Niewielkie torebki, które pomieszczą raptem telefon, portfel, szminkę i lusterko, to hit wiosennych kolekcji. Obowiązkowo w intensywnych kolorach - różowym, pomarańczowym i fioletowym.

Najczęściej mają kwadratowy lub prostokątny kształt i długi pasek, który możesz nosić na ramieniu albo zwinięty wokół dłoni. Małe, kolorowe torebki pasują zarówno do klasycznych, casualowych, jak i bardziej wieczorowych stylizacji.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Tej wiosny koszyki zmieniają gabaryty - z tych ogromnych, z dwoma uszami, stają się zgrabnym pojemniczkiem na długim pasku.

Zmienia się również sposób ich noszenia - pojawiają się nie tylko w zestawieniu z długą, letnią sukienką, ale także w bardziej „wyjściowych" stylizacjach z marynarką i eleganckimi spodniami w rolach głównych.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Modne kilka sezonów temu, wreszcie wróciły na wybiegi. Ogromne kopertówki pojawiły się m.in. u Balmain i Diora. Tej wiosny nosimy je nie tylko do garniturów i wieczorowych sukienek, ale także do zwykłych dżinsów i t-shirtów.

Najmodniejsze to te wzorzyste, czarno-białe, z rzucającym się w oczy błyszczącym zapięciem.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Wygoda przede wszystkim! Pojemny plecak uszyty z nieprzemakalnej, praktycznej tkaniny to must have na wiosnę 2021. Można go nosić klasycznie - na plecach albo potraktować jak sportową torebkę.

Świetnie będzie wyglądał noszony do wiosennych płaszczy i dżinsowych kurtek. Dobrze komponuje się z modnymi w tym sezonie sandałami na płaskiej podeszwie i sneakersami.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Puzderko, w którym zmieści się tylko telefon i karta płatnicza, to bardziej biżuteria niż torebka - idealnie rozwiązanie dla minimalistek!

Na wybiegach najczęściej pojawiały się te białe, czarne i w naturalnych odcieniach, ale nie zabrakło też modnych pasteli, np. u Max Mary.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Siatka, którą do tej pory wrzucałyśmy do torebki, aby przy okazji większych zakupów nie kupować foliowej torebki, zyskała miało pełnoprawnego dodatku.

Niektóre z nich ozdobione są skórzaną wstawką z logo marki albo ciekawymi rączkami wykonanymi z przeźroczystego plastiku. Torebka dla uwielbiających modowe eksperymenty!

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Nasza ulubiona kategoria toreb - duże, skórzane i praktyczne. Najlepiej jeśli mają albo parę długich uszu, które można nosić na ramieniu albo krótkie do noszenia w ręku i z długim paskiem.

Na wybiegach pojawiały się duże torby w najróżniejszych fasonach i kolorach - grunt to ich pojemność - da się w nie spakować nawet ekwipunek na weekendowy wyjazd.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Reklama

Więcej o wiosennych trendach:

Modne kolory wiosna-lato 2021 - 7 najmodniejszych odcieni

Modny makijaż wiosna-lato 2021 - 6 najważniejszych trendów