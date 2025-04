Zapewne macie w szafie jedną lub kilka torebek, ale przecież ten dodatek nosicie codziennie, więc zakup jeszcze jednej nie jest złym pomysłem. Jeżeli wychodzicie z takiego założenia, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie tam 9 stylowych modeli, które udało się nam wypatrzyć w najnowszej kolekcji Reserved.

Reklama

Modne, stylowe i w przystępnej cenie! 9 hitów z jesiennej kolekcji Reserved

Modne torebki z Reserved

W zestawieniu znajdziecie eleganckie modele w czarnym kolorze, które sprawdzą się na co dzień i będą odpowiednie dla każdej wielbicielki klasyki. A jeżeli chcecie dodać do swojej garderoby odrobinę koloru, to wybierzcie czerwoną lub zieloną torbę na ramię.

Może szukacie malutkiej torebki na długim pasku? Świetnie! W jesienno-zimowej kolekcji znajdziecie kilka idealnych propozycji. Czerwona ze złotymi wykończeniami to nasz redakcyjny hit.

Musimy jednak przyznać, że wybrane przez nas modele jedynie częściowo wpisują się w najnowsze trendy. W tym sezonie powinnyśmy stawiać na ekstrawagancję i maksymalizm, a torebka powinna być wykończeniem stylizacji i dodawać jej niepowtarzalnego charakteru. Najwięksi kreatorzy mody namawiają, żebyśmy szukały czegoś charakterystycznego, co pozwoli podkreślić naszą osobowość.

Reklama

Nowe trendy! Jakie torebki będą modne jesienią i zimą 2017/2018?