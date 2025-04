Zakup kolejnej torebki? Czemu nie! Zajrzyjcie do naszej galerii, w której znajdziecie 7 nowych modelki z kolekcji Promod. Z pewnością przydadzą się przy tworzeniu w zimowych stylizacjach.

Reklama

Szukacie ubrań i dodatków, które pokreślą waszą osobowość? Zajrzyjcie do sklepów marki Promod

Modne torby z kolekcji Promod

W jesienno-zimowej kolekcji nie mogło zabraknąć zamszowych toreb typu worek – marka jest z nich znana, szczególnie tych kolorowych. Nam szczególnie spodobał się model w rudoczerwonym odcieniu. Kolor ten pasuje i młodym, i dojrzałym kobietom, a przy okazji doskonale ożywi ciemne zestawy. Poza tym świetnie prezentuje się zarówno z klasyczną sukienką, jak i dżinsami czy grubymi swetrami. Taki worek można nosić w ręku lub na ramieniu. I... bez problemu pomieści wszystkie niezbędne drobiazgi!

Znajdziesz tu również modne torebki torebki wieczorowe. Te z pewnością się przydadzą, bo przed nami gorący, imprezowy czas – sylwester oraz karnawał. Co powiesz na małe torebeczki na łańcuszku? Taki model jest ponadczasowy i pasuje do wszystkiego. Jeśli chcesz go nosić do bardziej swobodnych zestawów, to nie problem. Wystarczy tylko, że pasek torebki przerzucisz przez ramię. Ciekawie prezentuje się duża, srebrna koperta. Ale ma wybitnie wieczorowy charakter.

W tym sezonie powinnyśmy stawiać na mocne akcenty, a torebka powinna być wykończeniem stylizacji i dodawać jej niepowtarzalnego charakteru. Szukajmy więc czegoś charakterystycznego, co pozwoli podkreślić naszą osobowość.

Reklama

Czas na odrobinę szaleństwa! Tylko w Mango znajdziecie piękne torebki na każdą okazję