Trend na plecione torebki trwa nieprzerwanie od kilku lat. To niezbędny element wakacyjnej garderoby. Projektanci trzymają rękę na pulsie i co roku serwują nam je w nowych wcieleniach. Przykład? W sezonie wiosna-lato 2022 oprócz klasycznych, ponadczasowych koszyków modne są tzw. bucket bags (torebki w kształcie worka) zarówno w wersji mini, które pomieszczą tylko niezbędne rzeczy, jak i większym formacie do noszenia na co dzień. Plecione torby lansowała cała śmietanka: Bronx and Banco, Giambattista Valli, Versace, Rowena Meghan, Altuzarra, Michael Kors, Chloé… Każdy z nich zinterpretował je na swój sposób i każdy projekt po kolei tak samo zachwyca.

Reklama

Jak stylizować? Plecione torebki są bardzo praktyczną opcją. Świetnie wypadną sparowane z jeansami i t-shirtem, letnią sukienką lub elegancką slip dress. Niektóre z nich możemy wykorzystać też jako torbę plażową lub kosz na piknik. Są tak wszechstronne, że sprawdzą się w każdej sytuacji. Zobacz 6 najmodniejszych plecionych torebek na lato 2022. Są łatwo dostępne i na każdą kieszeń.

Spis treści:

Torebki w kształcie kuferka są bardzo pożądane w sezonie wiosna-lato 2022. Co powiesz na plecionkę w tym stylu? Szukając tej dla siebie, zajrzyj do Zary. Hiszpańska sieciówka ma spory wybór tkanych torebek, więc na pewno coś wybierzesz. Nam w oko wpadła ta z rączką wykonaną z kolorowych koralików.

Crop topy - trend, którego nie możesz przegapić w sezonie wiosna/lato 2022. 4 pomysły na stylizacje

fot. Torebka pleciona typu kuferek, Zara, cena: 199 zł/materiały prasowe

Pleciona torebka z H&M to kolejna świetna opcja na najbliższy sezon. Pasuje na co dzień i na wieczorne wyjścia.

fot. Torebka pleciona na ramię, H&M, cena: 139,99 zł/materiały prasowe

Perełki powróciły do mody w wielkim stylu. Jeśli nie lubisz ich na ubraniach lub biżuterii, co powiesz na perełkowy akcent na torebce? Nasz wybór padł na model z Zary z efektowną krawędzią. Jest dość pojemna, więc sprawdzi się też w codziennych zestawach.

Spódnice midi na wiosnę i lato 2022 - 6 stylowych modeli, które będą bazą wiosennych stylizacji

fot. Torebka pleciona typu koszyk, Zara, cena: 159 zł/materiały prasowe

Wykończenia w cukierkowym różu lub trawiastej zieleni (inna, dostępna opcja w sprzedaży) przenoszą plecioną torbę na zupełnie inny poziom. To świetny zastrzyk koloru do monochromatycznych, wakacyjnych stylizacji.

fot. Torebka pleciona ze skórzaną klapą, Mango, cena: 199,99 zł/materiały prasowe

Torebki w kształcie worka tak naprawdę nigdy nie wychodzą z mody, dlatego inwestując w taką, możesz być pewna, że to będą dobrze wydane pieniądze. Będziesz mieć na lata.

fot. Torebka pleciona Twinset, cena: 779 zł/materiały prasowe

Jeżeli jednak nie chcesz opuszczać swojej strefy komfortu i wolisz bardziej klasyczne formy, pleciona torebka shopper to coś dla ciebie. Pojemna i praktyczna. Pomieści wszystko i zabierzesz ją wszędzie. Nawet w podróż.

fot. Torebka pleciona shopper, Mango, cena: 199,99 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Sandały na obcasie na wiosnę i lato 2022 – 6 stylowych par, które pokochały trendsetterki

Modne dodatki na wiosnę i lato 2022 - 6 elementów, które mają status hitu