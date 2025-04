To podstawowy dodatek, który ma każda kobieta. A jeżeli w najbliższym czasie planujecie zakup kolejnej torebki to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie w niej subiektywny przegląd modeli dostępnych w jesienno-zimowej kolekcji Mango. Ta popularna sieciówka serio daje radę.

Reklama

W Mango znajdziecie ubrania i dodatki dla modnych kobiet. Wybrałyśmy 9 hitów z jesienno-zimowej kolekcji

Efektowne torebki z nowej kolekcji Mango

Każda z nas ma w torebce wszystkie niezbędne rzeczy - kalendarz, telefon, portfel, kosmetyczkę i wiele innych drobiazgów potrzebnym w ciągu dnia. Dlatego idealny model powinien mieć odpowiednią wielkość, pasek lub rączki i być wykonany z materiału spełniającego indywidualne wymagania. Bo przecież każda z nas ma inny styl i potrzeby.

W trendach najczęściej spotykamy praktyczne torby w rozmiarze XXL, ale my mamy słabość do ozdobnych torebek z łańcuszkiem, ozdobną rączką lub ciekawymi aplikacjami. Takie modele zazwyczaj wyglądają, jak małe dzieła sztuki i z powodzeniem mogą zastąpić wszystkie dodatki. Pamiętajcie jednak żeby nosić je z monochromatycznymi stylizacjami, bo jeżeli nie macie wprawy w łączeniu wzorów i kolorów to możecie wyglądać komicznie, a nie stylowo.

Naszą małą słabością są worki i pewnie dlatego tak bardzo podoba się nam aksamitny z najnowszej kolekcji Mango. Wybrany przez nas model jest dodatkowo zdobiony haftami i połyskującymi cekinami. Czy można chcieć więcej?

Reklama

18 najmodniejszych dodatków sezonu. Jakie propozycje znajdziecie w H&M?