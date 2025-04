Torebki damskie - jakie są modne?

Torebki damskie są nieodstępnym elementem stylizacji każdej z nas. Zależnie od okazji wybieramy odpowiedni model. Na dzień wolimy duże, pojemne torby, które pomieszczą wszystkie (oczywiście) niezbędne rzeczy. Na wakacje wybieramy mniejsze, bardziej poręczne, a na wieczór małe, które pomieszczą co najwyżej błyszczyk i telefon.

Buty i torebki - jakie są najmodniejsze?

Jakie torebki powinnyśmy mieć w swojej szafie?

Każda kobieta powinna być przygotowana na każdą okazję. Wcale nie wiąże się to z ogromnymi wydatkami. Niewielkie torebki w popularnych sieciówkach można już kupić za ok. 39 złotych. A jakie modele powinna mieć w szafie kobieta? Na pewno powinna zaopatrzyć się w pojemną torebkę na co dzień. Oprócz tego, najlepszym rozwiązaniem byłaby sezonowość. Jedna torebka na wiosnę i lato, i jedna jesienno-zimowa w bardziej stonowanych odcieniach. Każda z nas powinna mieć również torebkę wieczorową. Kopertówkę lub niewielki model, który pasowałby na wyjątkowe okazje. 3 sztuki torebek i gotowe!

Trendy zmieniają się z sezonu na sezon, jednak są takie torebki, które, jak mała czarna, nie wyjdą z mody. Wśród nich jest np. czerwona torebka. Kobiety kochają ten kolor i nie zwracają uwagi na najnowsze tendencje - często wybierają właśnie ją. Taka szczypta ekstrawagancji na co dzień. Czerwona torebka pasować będzie do wielu zestawów. Nawet takich, które pozornie do siebie nie pasują. Może dlatego jest tak wielkim hitem?

Czerwona torebka - gdzie kupisz?

1. czerwona torebka Witchen, ok. 159 zł (wyprzedaż), 2. torebka Mango, ok. 159 zł (wyprzedaż), 3. kopertówka Badura, ok. 389 zł, 4. torebka Top Secret, ok. 159 zł, 5. torebka Halens.pl, ok. 189 zł - kolaż Polki.pl

Skórzane torebki - dobry wybór

Pomijając względy etyczne, skórzane torebki to najlepsze rozwiązanie. Są dobre jakościowo i będą inwestycją na wiele lat. Nie zniszczą się tak szybko, jak te z tworzywa ekologicznego. Zazwyczaj są niestety droższe od modeli dostępnych, np. w sieciówkach. Jednak biorąc pod uwagę, że torba dla kobiety jest wizytówką - można zaszaleć.

Wybierając skórzaną torebkę najlepiej zwrócić uwagę na ponadczasowość modelu. Wybrać torebkę na co dzień i od święta. Inwestując większe pieniądze w taki dodatek warto sprawdzić czy pasować będzie do "wszystkiego". W ten sposób będziemy miały wytłumaczenie większego zakupu :)

Model torebki, który jest hitem to zwykła tandeta?

1. torebka skórzana Loft37, ok. 490 zł, 2. zielona torebka Gino Rossi, ok. 600 zł, 3. brązowy model Wittchen, ok. 599 zł, 4. czarny model Kazar, ok. 649 zł, 5. czarna z fakturą Zofia Chylak, ok. 790 zł - kolaż Polki.pl

Torebki Michael Kors

W Polsce wciąż na topie utrzymują się torebki projektu amerykańskiego designera. Torebki Michaela Korsa to najróżniejsze wariacje na temat modeli shopper czy tote. Projektant jednak, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie jego twórczością produkuje niezliczoną ilość rodzajów toreb, w najróżniejszych kolorach i krojach. U nas w kraju wciąż najpopularniejsze są klasyki. Takie już jesteśmy :)

Poznaj najgorętsze trendy na wiosnę i lato 2017

W tym sezonie stawiamy na ekscentryczne modele w najróżniejsze faktury. Hitem będą również modele z bogatymi inkrustacjami i aplikacjami. Złote klamry, biżuteryjne dodatki, frędzle, ale przede wszystko to, co się świeci. Tak, aktualnie im bardziej zakręcony wzór tym lepiej. W końcu odrobina kontrolowanej ekstrawagancji... a nawet kiczu jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Zatem jakie torebki będą modne wiosną i latem 2017?