Torebki damskie - jakie są hitem?

Torebki damskie są nieodzownym elementem stylizacji każdej kobiety, dlatego warto odpowiednio dobrać model do okazji, stylu i... osobowości. W sklepach znajdziemy mnóstwo modeli, spośród których na pewno każda z was wybierze coś dla siebie. Zatem jakie torebki damskie są teraz modne?

W poszukiwaniu inspiracji zajrzałyśmy do szaf polskich gwiazd. W końcu skąd, jak nie od nich czerpać natchnienie stylizacyjne? To właśnie one mają łatwy dostęp do najnowszych kolekcji i konsultacji topowych stylistów. Zatem na jakie torebki damskie stawiają artystki i celebrytki?

Co noszą polskie gwiazdy?

Wśród polskich gwiazd widać tendencję podążania za najnowszymi trendami. Agnieszka Zielińska stawia na gorący trend, czyli minitorebki. Niemal mikroskopijne modele nie mieszczą nawet dużego telefonu, ale moda nie znosi sprzeciwu?

Natalia Klimas i Karolina Ferestein - Kraśko stawiają na kosztowne torebki damskie z logo Yves Saint Laurent, zaś Anna Oberc na markę z polski, czyli tą projektu Sabriny Pilewicz. Patrizia Kazadi i Magda Gessler wybierają duże i pojemne torebki damskie typu shopper. Kazadi stawia na ekstrawagancje, czyli srebrny połysk!

Oprócz tego, polskie gwiazdy, na wieczorne imprezy wybierają kopertówki lub niewielkie torebki. Omena Mensah wybrała ostatnio model z modnym frędzlem, zaś Anna Dec na niewielką kopertówkę w logo Dior. Zobaczcie nasze wideo i zobaczcie, jak polskie gwiazdy stylizują modne torebki damskie.