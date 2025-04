Torebka z futerkiem to must have nowego sezonu! Ten ekstrawagancki dodatek idealnie wpisuje się w trendy na jesień-zimę 2019/2020. Pasuje do stylizacji glamour i eleganckich, lecz również w miejskim stylu. Sprawdziłyśmy, jaki model warto kupić na nadchodzące miesiące.

Reklama

Modne torebki z futerkiem na jesień-zimę 2019/2020

Wybór jest ogromny! Ponieważ futerko to jeden z najgorętszych trendów sezonu, projektanci marek odzieżowych zadbali, by było z czego wybierać. W sklepach można znaleźć: shoppery, listonoszki i torebki do ręki. Wszystkie obszyte efektownym futerkiem.

Możesz wybierać z dwóch wariantów: torebek, które są całe z futerka lub wybrać subtelniejszą wersję, z futrzanym akcentem. Wśród trendów kolorystycznych na prym wysuwają się zwierzęce wzory. To print, który idealnie sprawdza się w przypadku dodatków.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Najładniejsze torebki z futerkiem z nowych kolekcji znajdziesz na następnych stronach!

Reklama

Przeczytaj:

Torebki skórzane na jesień i zimę 2019/2020

Najmodniejsze torebki - trendy jesień-zima 2019/2020