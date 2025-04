Dla wielbicielki klasyki

Elegancki fason kuferka i świeże kolory – ta torebka uszyta z najwyższej jakości skóry to świetny wybór dla kobiety, która ceni klasykę. Przyda się i do biura (zmieści dokumenty w formacie A4), i na załatwianie sprawunków na mieście, i w odwiedziny u znajomych.

Reklama

Niezwykle kobiecy wygląd torebki będzie współgrał z kobiecymi strojami w rodzaju sukienki midi czy damskiego garnituru. A jasne, choć stonowane kolory w formie bloków dodadzą dynamiki sylwetce. To luksusowy prezent dla mamy, która kocha klasykę w kobiecym ujęciu.

fot. materiały prasowe Wittchen

Dla wolnego ducha

Niezwykle modny krój „bucket bag” i prawdziwie wiosenne wykończenie z płótna. Ten model torebki WITTCHEN na pewno przypadnie do gustu kobiecie noszącej się modnie i nonszalancko. Będzie doskonałym dodatkiem do lnianych sukienek, dżinsowych total looków czy bieli.

Wystarczy wrzucić do niej telefon, portfel, krem z filtrem i butelkę z wodą i… można ruszać – czy to na rowerowy piknik, czy do pracy. Jeśli Twoja mama kocha ciepłe miesiące i lekkość, jaka się z nimi wiąże, ta torebka worek będzie dla niej idealnym prezentem.

fot. materiały prasowe Wittchen

Dla wiecznie aktywnej

A co dla mamy, która jest stale w ruchu? Dobrym pomysłem będzie dla niej torebka nerka. Ta skórzana nerka od WITTCHEN nawiązuje do sportowego stylu, ale w eleganckiej wersji. Tak więc można ją nosić nie tylko do dresów, ale również – a nawet przede wszystkim – do miejskich looków, na przykład spódnicy ołówkowej i kurtki bomberki albo dżinsów i kolorowej bluzki.

Obdarowana na pewno doceni Twoje rozeznanie w trendach… a także niezwykłą wygodę, jaką daje noszenie torebki na biodrach czy w pasie.

fot. materiały prasowe Wittchen

Dla minimalistki

Ten skórzany plecak WITTCHEN to wymarzony prezent dla kobiety, która kocha proste formy i spokojne kolory nawiązujące do skandynawskiego krajobrazu. Możesz być pewna, że tak piękny i elegancki plecak da jej wiele radości i satysfakcji obcowania z pięknem.

Dopełni tak lubiane przez nią proste, ale wyrafinowane looki w rodzaju geometrycznej sukienki maxi czy wąskich spodni i obszernego topu. A dzięki wysokiej jakości wykonania i ponadczasowej stylistyce jest to prezent na lata – a takie są przecież najlepsze.

fot. materiały prasowe Wittchen

A do torebki…

Naturalnym dodatkiem do torebki jest jedwabna apaszka. Mama może ozdobić nią ucho lub inne miejsce na torebce, nadając jej unikalnego wyglądu. Może oczywiście nosić także apaszkę klasycznie, na szyi, lub na włosach.

Sposobów noszenia apaszki jest mnóstwo, podobnie jak wzorów jedwabnych apaszek, jakie oferuje WITTCHEN. Wybieraj spośród apaszek gładkich, w delikatny deseń i tych w zdecydowane, żywe wzory.

fot. materiały prasowe Wittchen

Reklama

Zobacz inne torebki WITTCHEN, i zainspiruj się na Dzień Matki – i nie tylko!