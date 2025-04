Lato to czas nie tylko na zaplanowane urlopy nad morzem, w górach czy zagranicą. To właśnie latem możemy pozwolić sobie na więcej spontaniczności niż zazwyczaj. Krótkie, nieplanowane wcześniej wypady, weekend za miastem to najlepsza opcja na udane wakacje.

Weekendowe torby podróżne - przegląd

Walizki czy plecaki większość z nas ma w domu, ale w co spakować się na 2 dni? Walizka za duża a torebka za mała? Na pomoc przychodzą weekendowe torby podróżne. Mamy też dla was pewną alternatywę, którą możecie wykorzystać nie tylko podczas urlopu.

Niewielkie torby, które pomieszczą rzeczy na krótki wyjazd to podstawa każdej rozkręcającej się globtroterki. To jeden z tych elementów, który przyda nam się niejednokrotnie.

|1. torba Stella Sport x adidas, ok. 269 zł, 2. torba Topshop, ok. 150 zł, 3. torba Topshop, ok. 170 zł, 4. torba adidas, ok. 129 zł|

Naszą alternatywą do eleganckich, klasycznych toreb podróżnych są sportowe torby, które na co dzień możecie używać jako torby na siłownię. 2 w 1 to zawsze dobra alternatywa i sposób na oszczędność.

Oprócz modeli w energetyzujących kolorach mamy dla was tradycyjne, skórzane opcje, które na pewno sprawdzą się przez kilka dobrych sezonów. Nasze propozycje znajdziecie w sklepach: Wittchen, Ochnik, adidas, Topshop, Vero Moda i na Zalando.pl.

Sprawdź też torby podróżne do samolotu!

