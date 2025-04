Jeśli uzupełniłaś już swoją wakacyjną garderobę w najmodniejsze akcesoria na lato 2022 i ubrania (gorsety, jeansowe szorty, białe sukienki) nadszedł moment, by zacząć kompletować plażowe elementy. A te nie kończą się na stroju kąpielowym, okularach przeciwsłonecznych i słomianym kapeluszu. Potrzebna ci będzie jeszcze torba, do której wrzucisz: ręcznik, kremy SPV (pozycja obowiązkowa!), przekąski, butelkę wody, ulubioną książkę, klapki, a kiedy jesteś mamą — wszystko dla malucha.

Idealna torba plażowa każdej z nas będzie wyglądała inaczej. Jeśli przed plażowaniem masz zamiar wybrać się na spacer i lokalne targowisko, będziesz potrzebować takiej, która świetne odnajdzie się w stylizacji do miasta, a jednocześnie będzie na tyle pakowna, że pomieści wszystko, co niezbędne do wypoczynku. Z kolei, jeśli wybierasz się z rodziną, będziesz potrzebować czegoś w rozmiarze XXL, wytrzymałego i wodoodpornego. Przewiń w dół i zobacz najmodniejsze torby na plażę, które sprawdzą się w każdych warunkach.

Spis treści:

Płócienna shopperka na plażę to klasyk. Wygodna, pojemna i nie kosztuje majątku. Latem celuj w modele w wakacyjnym klimacie, np. z zabawnymi aplikacjami i sloganami.

fot. Torba shopper ZARA, cena: 49,90 zł/materiały prasowe

Opcja 2w1. Na spacery po miejskiej dżungli i i na błogie lenistwo nad brzegiem morza. Gdy wyjmiesz z niej wkład, zyskasz nie tylko jeszcze więcej miejsca, ale też będziesz mieć pewność, że nie zabierzesz ze sobą do domu piasku z plaży.

fot. Torba worek H&M, cena: 119,99 zł/materiały prasowe

Torebka z frotte też będzie świetnym wyborem. Szybko wyschnie, gdy niechcący ją zmoczysz, a przez to, że jest niesamowicie miękka i przytulna, będziesz mogła się na niej chwilę zdrzemnąć ;)

fot. Torba frotte H&M, cena: 129, 99 zł/materiały prasowe

Pleciony koszyk wygląda stylowo, jest pakowny i bardzo praktyczny. Sprawdzi się nie tylko jako torba na plażę, ale też z powodzeniem wykorzystasz go w miejskich stylizacjach. Pięknie będzie wyglądał w towarzystwie białej, maxi sukienki w klimacie boho i z plecionymi sandałkami.

fot. Torba koszyk Max Mara, cena: 789 zł/materiały pasowe

Najlepszy wybór, kiedy wybierasz się na plażowanie z dziećmi. Jest tak pojemna, że zmieścisz do niej wszystko – kremy z filtrem dla siebie i maluchów, ręczniki, przekąski i butelki z wodą. Znajdzie się też miejsce na dmuchany materac i zabawki. Niezawodna.

fot. Rodzinna torba na plażę SMYK, cena: 19,99 zł/materiały prasowe

