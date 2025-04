Sezony urlopowy i weselny są obecnie w pełni, a na obie te okazje warto kupić sobie parę sandałów. Niezależnie od tego, czy wybierzesz model na płaskim obcasie, czy na szpilce lub słupku, z każdym z nich stworzysz setki stylowych looków - i to za niewielkie pieniądze. Na wyprzedaży w Eobuwie.com znalazłyśmy 6 modeli, które nie kosztują więcej niż 59 zł, a będą modne nie tylko w tym sezonie.

Beżowe ćwiekowane sandały DeeZee

Sandały nude to ogromny hit tego lata. Ten kolor nie tylko stylowo wygląda, ale przede wszystkim pomaga wizualnie wyszczuplić nogi. Te sandały z wyprzedaży mają dodatkową ozdobę w postaci zaokrąglonych ćwieków w złotym kolorze. Świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na wesele czy inną rodzinną imprezę.

Sandały na koturnie Jenny Fairy

Szukasz czegoś równie wygodnego co płaskie sandały, ale chcesz dodatkowo wydłużyć sylwetkę o kilka centymetrów? Buty na koturnie w stylu espadryli będą idealnym wyborem dla ciebie. Ten model ze skóry ekologicznej świetnie będzie pasował do stylizacji boho. Zwiewna biała sukienka, a w chłodniejsze dni jeansy o kroju flare idealnie je uzupełnią!

Sandały z kwadratowym noskiem DeeZee

Sandały i klapki z kwadratowymi noskami to jeden z najgorętszych trendów w obuwiu na lato 2020. Uwielbiamy zwłaszcza te minimalistyczne modele z cienkimi paskami. Te sandały z Eobuwie.com świetnie sprawdzą się na weselu lub romantycznej kolacji we dwoje. Gwarantujemy, że nie będziesz chciała nosić innych szpilek!

Sandały na słupku DeeZee

Jeśli nie czujesz się wystarczająco komfortowo na szpilkach, zamiast nich wybierz stabilny gruby słupek. W tym sezonie warto poszaleć z kolorami, a letnie wyprzedaże to idealny moment, by zaprosić je o swojej szafy! Te sandały mają intensywny pomarańczowy kolor, a do tego hitowy wzór w wężową skórę.

Camelowe sandały Jenny Fairy

Nie można jednak zapomnieć o odcieniu królującym każdego lata, czyli camelowym kolorze. Te sandałki mają płaską podeszwę i skrzyżowane grube paski o plecionej teksturze. Oprócz tego mają cienkie sznureczki wiązane na łydce. Pięknie podkreślą nogi, a przy tym będą idealną bazą dla wielu stylizacji.

Plecione sandały z muszelkami Jenny Fairy

Odrobina morskiego klimatu nawet w betonowej dżungli? My jak najbardziej jesteśmy na tak! Drobny akcent w postaci muszelek przy tych sandałkach nadaje im niepowtarzalnego uroku. Pleciony pasek sprawia, że świetnie dopełnią romantyczne sukienki, ale wcale nie będą wyglądać gorzej także w połączeniu z jeansami.

