Ferie w pełni, ale 2 tygodnie błogiego lenistwa czekają jeszcze uczniów z kilku województw. Razem z nimi często na wyjazdy wybierają się ich rodzice. Jeśli także planujesz zimowe szaleństwo (chociaż w tym roku zima zdecydowanie nie dopisuje), z pewnością już zastanawiałaś się, jakie buty wybrać.

Śniegowce to buty, które teoretycznie powinny spełniać jedno zadanie – chronić przez zimnem i przemoknięciem. Kto jednak nie lubi, gdy razem z funkcjonalnością idzie dobry wygląd? Na eobuwie wypatrzyłyśmy idealne śniegowce dla każdego, kto lubi dobrze wyglądać. Wyglądają zupełnie jak kultowe już Moon Boot!

Śniegowce z eobuwie

fot. Materiały prasowe

Moon Boots to buty, które zdecydowanie mają coś w sobie. Chociaż zdecydowanie nie należą do pięknych, wiele kobiet pragnie je mieć w swojej szafie. Z botkami DeeZee dostępnymi na eobuwie jest podobnie. Nie tylko dobrze wyglądają, ale są do tego też baardzo wygodne i ciepłe. W sam raz na stok lub wędrówkę po Krupówkach!

Ich ogromną zaletą jest też cena. Koszt oryginalnych Moon Bootów dochodzi prawie do 500 złotych. Ten model kupisz już za 149 złotych – i to w kilku wersjach kolorystycznych.

Niezależnie od tego, czy wolisz stonowane kolory ziemi, czy może błyszczące i metaliczne czernie i czerwienie, wśród tych modeli z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Załóż do nich proste rurki, a jeśli chcesz czuć się wyjątkowo wygodnie, nawet lepszej jakości dres. Z takimi butami moda wybacza o wiele więcej!

Buty są wykonane ze skóry ekologicznej, dzianiny oraz sztucznego futerka. Będą więc odpowiednie także dla wegan i wegetarian.

